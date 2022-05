Robuuste omzetgroei Lyft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald maar schreef wel rode cijfers onder de streep. De Amerikaanse taxi-app boekte een omzet van 876 miljoen dollar, wat 44 procent meer is dan een jaar eerder. De aangepaste EBITDA kwam uit op 55 miljoen dollar. Dit was beter dan verwacht. Onder de streep bleef wel een verlies van bijna 200 miljoen dollar over. Het verlies was wel lager dan een jaar eerder en het vierde kwartaal. Er kwamen 4,3 miljoen nieuwe of terugkerende klanten bij ten opzichte van een jaar eerder. Verder kwam de gemiddelde omzet per actieve chauffeur uit op 49,18 dollar. Alleen in het laatste kwartaal van 2021 lag dit bedrag hoger. In de nabeurshandel daalde het aandeel 3 procent. Bron: ABM Financial News

