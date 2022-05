AMD verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft in het eerste kwartaal van 2022 beter dan verwacht gepresteerd. Dit meldde de chipproducent dinsdag nabeurs.



CEO Lisa Su sprak van een recordkwartaal qua omzet.



De omzet verbeterde van 3,4 miljard naar 5,9 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 5,01 miljard dollar.



De brutowinst steeg van 1,6 miljard naar 2,8 miljard dollar met een bijbehorende marge van 48 procent.



Onder de streep resteerde een nettowinst van 786 miljoen dollar, tegenover 555 miljoen dollar een jaar eerder.



De aangepaste winst van 1,13 dollar per aandeel was veel beter dan de 0,91 dollar waar de markt op rekende.



Outlook



Voor het huidige kwartaal rekent AMD op een omzet van 6,5 miljard dollar, een stijging van 69 procent op jaarbasis en 10 procent op kwartaalbasis. Analisten houden rekening met 5,14 miljard dollar.



Voor heel 2022 rekent AMD inmiddels op een omzet van 26,3 miljard dollar, wat op jaarbasis een stijging zou betekenen van zo'n 60 procent. Eerder voorspelde AMD een omzetgroei van 30 procent in 2022.



In de nabeurshandel noteerde het aandeel 4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

