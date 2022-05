Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 102,41 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent goedkoper. Beleggers wachten op nieuws over een eventuele importban op Russische olie in de Europese Unie. Volgens de laatste berichten stelt de Europese Commissie voor om de import van Russische olie binnen zes maanden in te laten gaan. Het kopen van geraffineerde olieproducten uit Rusland wordt eind 2022 verboden en Hongarije en Slowakije krijgen twaalf maanden om Russische olie in de ban te doen. Hongarije is een van de voornaamste tegenstanders van een embargo. Hoewel een olie-embargo simpel lijkt, "zijn de details gecompliceerd en zijn er kopzorgen over hoe men zich los kan maken van Russische olie, zonder dat dit een enorme stijging van de olieprijs veroorzaakt", aldus vermogensbeheerder Stephen Innes van SPI Asset Management. Een voordeel is dat de winter nagenoeg voorbij is, maar dat lost niet het probleem op om het verlies van Russische olie te compenseren, aldus Innes. "Dit suggereert dat de EU tijd moet winnen, in de hoop dat de Amerikaanse schalieproductie snel weer op pre-corona niveau is en de OPEC daarnaast ook iets van de tekorten zal gaan compenseren." De bijeenkomst van OPEC+ staat voor donderdag gepland, waarbij de bestaande afspraken vermoedelijk worden gehandhaafd. "We verwachten dat OPEC+ vasthoudt aan zijn geleidelijke productieverhogingen, wat de weg vrijmaakt voor een stijging richting de 108 dollar", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital. Bron: ABM Financial News

