Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,5 procent in de plus op 446,20 punten, de Duitse DAX won 0,7 procent op 14.039,47 punten en de Franse CAC 40 steeg 0,8 procent op 6.476,18 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.561,33 punten.

Nadat de FTSE maandag gesloten was, bleek dinsdag een vrij terughoudende dag voor de Londense beurs, aldus marktanalist Mihael Hewson van CMC Markets. En de Europese beurzen wisten slechts deels te herstellen van de verliezen van maandag, aldus Hewson.

Analist Pierre Veyret van ActivTrades zag vooral koopjesjagers in de markt die profiteerden van de recente dip. De markt rekent op een krapper monetair beleid om de inflatie aan te pakken, aldus Veyret. Een renteverhoging van 50 basispunten door de Federal Reserve is zo goed als ingeprijsd, aldus de analist.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op maandbasis met 5,3 procent. Dit was meer dan de 4,9 procent die economen hadden verwacht. In februari stegen de prijzen nog met 1,1 procent.

De Duitse werkloosheid daalde in april, maar iets minder dan voorzien. Procentueel bleef de werkloosheid op 5,0 procent. En de werkloosheid in de eurozone daalde in overeenstemming met de prognoses vooraf in maart naar 6,8 procent, van 6,9 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0530. WTI-olie werd een procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws

BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, dankzij een opleving in de handelsinkomsten. BNP steeg ruim 5 procent.

BP heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere winst geboekt en handhaafde het dividend. Er werd in het afgelopen kwartaal een onderliggende winst behaald van 6,2 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op 4,5 miljard dollar. Het aandeel steeg bijna 6 procent. Shell, dat donderdag de boeken opent, won zo'n 4 procent.

Deutsche Post is 2022 naar eigen zeggen sterk begonnen. Het aandeel daalde desondanks licht.

BMW en Mercedes-Benz hebben hun autodeeldienst Share Now voor een niet bekendgemaakt bedrag aan Stellantis verkocht. BMW steeg zo'n 3 procent en Mercedes-Benz een procent.

Covestro kwam maandagavond nabeurs met een forse winstwaarschuwing. Aanhoudende coronalockdowns in China, stijgende energieprijzen, duurdere grondstoffen en een groeivertraging van de mondiale economie zijn aanleiding voor Covestro om voorzichtiger te worden. Het aandeel daalde 5 procent.



In Parijs liepen luxemerken als Kering en Hermes averij op met verliezen van 1 tot 2 procent. Estee Lauder ging op Wall Street onderuit na cijfers. Het modebedrijf verlaagde de outlook vanwege de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China.



Koploper in de CAC40 was Alstom, dat ruim 5 procent steeg.

In Frankfurt deden Deutsche Bank en Delivery Hero goede zaken, met winsten van zo'n 4 procent. Covestro sloot de rij in de DAX.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot vlak tot licht hoger.