Luchtvrachtvervoer voelt impact oorlog Oekraine

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale luchtvrachtvervoer stond in maart onder druk als gevolg van de impact van de Russische inval in Oekraïne en de uitbraak van de omikronvariant van het coronavirus in Azië. Dit meldde de International Air Transport Association (IATA) dinsdag.

De mondiale vraag, gemeten in tonkilometer, daalde in maart op jaarbasis met 5,2 procent. De capaciteit lag 1,2 procent boven dezelfde maand in 2021. De capaciteit in februari lag nog ruim 11 procent hoger op jaarbasis.

"Luchtvrachtmarkten weerspiegelen de wereldwijde economische ontwikkelingen. In maart verslechterde het handelsklimaat. De combinatie van oorlog in Oekraïne en de verspreiding van de omikronvariant in Azië heeft geleid tot stijgende energiekosten, ergere verstoringen van de aanvoerketen en verhoogde inflatiedruk. Als gevolg hiervan worden er in vergelijking met een jaar geleden minder goederen vervoerd, ook per vliegtuig", aldus IATA.

De tegenwind voor de luchtvracht zou kunnen afnemen als er vrede komt in Oekraïne en door een afzwakking in China's strenge COVID-19-beleid.

"Aangezien geen van beide op korte termijn waarschijnlijk lijkt, kunnen we steeds grotere uitdagingen verwachten voor luchtvracht, net nu het herstel op de passagiersmarkten versnelt", aldus Willie Walsh, IATA's directeur-generaal.