Beursblik: meer winst voor Shell verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 vermoedelijk goed weten te profiteren van de hoge olie- en gasprijzen en daardoor de winst flink zien stijgen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus. Analisten van JPMorgan lijken er vertrouwen in te hebben, zij verhoogden recent hun koersdoel naar 28,50 Britse pond. Door de oorlog in Oekraïne heeft de handelstak van Shell vermoedelijk goed weten te profiteren van alle onrust in de markt. Shell bevestigde dit vorige maand al en JPMorgan en Bank of America zeggen hier ook op te rekenen. Bij Bank of America denken ze dat de markt voor LNG nog jarenlang goed zal blijven. En dat zou volgens de Amerikaanse bank Shell er wel eens toe kunnen aanzetten om de pay-out van het dividend te verhogen, zeker nu de balans weer op orde is. Het vertrek uit Rusland, dat Shell recent aankondigde, zal vermoedelijk 4 tot 5 miljard dollar kosten. Voor het afgelopen kwartaal rekenen analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research op een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 8.671 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2021 boekte de energiereus een winst van 6.391 miljoen dollar en in de eerst drie maanden van vorig jaar was dit 3.234 miljoen dollar. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst in het eerste kwartaal uitkwam op 4,5 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 3,6 miljard dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1,4 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 8,8 miljard dollar aan het eind van het eerste kwartaal. Dat was een kwartaal eerder 8,2 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom volgens de analisten van 11,1 naar bijna 15,7 miljard dollar. Shell opent donderdag voorbeurs de boeken. Dinsdag stijgt het aandeel 3,9 procent op 25,99 euro. Bron: ABM Financial News

