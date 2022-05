Moederbedrijf Burger King presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Restaurant Brands International heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het moederbedrijf van fastfoodketens als Burger King en Popeyes. In een toelichting zei CEO José Cil dat het bedrijf op koers ligt om de groei te versnellen in 2022. De omzet steeg op jaarbasis van 1,26 miljard naar 1,45 miljard dollar. Analisten hadden op 1,39 miljard dollar gerekend. De nettowinst bleef vrijwel stabiel op 270 miljoen dollar en de winst per aandeel steeg van 0,58 naar 0,59 dollar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 0,64 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet op 0,61 dollar hadden gemikt. Inclusief de omzet van de restaurants in handen van franchisenemers steeg de omzet van 7,9 miljard naar 9,0 miljard dollar. Van deze omzet nam Burger King het leeuwendeel voor zijn rekening met 5,8 miljard dollar. Dat was circa 0,6 miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan het einde van het eerste kwartaal waren er 29.576 restaurants, tegenover 27.173 en jaar eerder. Dividend De fastfoodketen kondigde een kwartaaldividend aan van 0,54 dollar per aandeel. Een kwartaal eerder was dit 0,53 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.