Kleine openingswinsten Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich op voor een vlakke tot iets hogere opening, volgend op het herstel van maandagavond.

Futures op de S&P en Nasdaq noteren dinsdag circa een half uur voor de openingsbel 0,1 tot 0,2 procent in de plus.

In de laatste vijf kwartier van de handel wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond circa 2 procent op te veren, waardoor er maandagavond uiteindelijk een winst van ruim een half procent op de borden stond. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,6 procent.

Cijfers waren er voorbeurs van DuPont en Pfizer en nabeurs volgen Lyft en Starbucks.

Ook zijn er kort na opening van de handel cijfers over de fabrieksorders en de vacatures in maart.

De meeste aandacht zal echter uitgaan na woensdagavond, als de Federal Reserve vermoedelijk de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen is het daarmee eens. "Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens de econoom.

Een renteverhoging met 50 basispunten en een aankondiging van een verkleining van de balans van 9 biljoen dollar zijn volgens Aben al ingeprijsd, "zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar handelde op 1,0557. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,970.

Olie wordt een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

NXP boekte in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street. In het eerste kwartaal steeg de omzet van NXP met 22,2 procent op jaarbasis naar 3,14 miljard dollar, waar NXP vooraf rekende op 3,1 miljard dollar. Voor het lopende tweede kwartaal voorziet NXP een omzetstijging op kwartaalbasis van 4 procent. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te gaan starten.

DuPont heeft zich vanwege de situatie in China voorzichtig uitgelaten over het lopende kwartaal, maar wist in het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten wel te overtreffen. Verder paste DuPont de outlook voor 2022 aan vanwege de verkoop van de transportdivisie. "We verhogen onze jaaroutlook voor de omzet uit voortgezette activiteiten", zei CFO Lori Koch in een toelichting. "De onderliggende vraag blijft sterk." De nieuwe jaaroutlook is min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten. DuPont lijkt 2 procent lager te gaan openen.

Pfizer heeft in het eerste kwartaal een betere prestatie geleverd dan verwacht, maar besloot wel de winstoutlook voor heel 2022 te verlagen. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 77 procent, maar exclusief coronavaccin Comirnaty en coronamiddel Paxlovid steeg de omzet slechts met 2 procent. Het aandeel opent ongeveer een procent in het rood.

Ook Estee Lauder zal bij opening dalen, nadat het modebedrijf de outlook voor 2022 verlaagde. De openingsindicatie is een koersverlies van meer dan 9 procent. Reden voor Estee Lauder om voorzichtiger te worden zijn de coronalockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Dit jaar zal de omzet daardoor niet met 13 tot 16 procent stijgen, maar met 7 tot 9 procent.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.155,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.061,50 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de plus op 12.536,02 punten.