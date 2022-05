DuPont voorzichtig over tweede kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft zich vanwege de situatie in China voorzichtig uitgelaten over het lopende kwartaal, maar wist in het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten wel te overtreffen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. De aangepaste winst van 0,82 dollar per aandeel was beter dan de 0,67 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De omzet van DuPont steeg afgelopen kwartaal met 9 procent van 3.017 miljoen naar 3.274 miljoen dollar, waar analisten rekenden op 3.208 miljoen dollar. De autonome omzetgroei bedroeg ook 9 procent. Volgens DuPont werden hogere kosten volledig opgevangen door prijsverhogingen. Outlook DuPont liet zich dinsdag vanwege alle economische onzekerheden die het bedrijf expliciet in verband bracht met de lockdowns in China voorzichtig uit over het tweede kwartaal. De onderneming houdt rekening met een volumedaling. Voor het tweede kwartaal gaat het bedrijf uit Wilmington uit van een omzet van 3,2 tot 3,3 miljard dollar, wat een aangepaste winst per aandeel zal opleveren van 0,70 tot 0,80 dollar. Analisten gingen hiervoor uit van 0,84 dollar per aandeel bij een omzet van ruim 3,3 miljard dollar. De outlook voor heel 2022 werd stevig neerwaarts bijgesteld van een omzet van aanvankelijk 17,4 tot 17,8 miljard dollar naar nu 13,3 tot 13,7 miljard. De verwachting van analisten lag al op 13,5 miljard dollar. De verwachting van DuPont voor de aangepaste winst per aandeel voor het gehele boekjaar ligt nu op 3,20 tot 3,50 dollar tegen eerder 4,60 tot 4,90 dollar. Analisten gingen uit van 3,40 dollar per aandeel. Deze fors lagere outlook is het gevolg van de verkoop van de transportdivisie. "We verhogen onze jaaroutlook voor de omzet uit voortgezette activiteiten", zei CFO Lori Koch in een toelichting. "De onderliggende vraag blijft sterk." Medio februari kondigde DuPont de verkoop van een meerderheidsbelang in Mobility & Materials aan Celanese aan voor 11 miljard dollar. Het aandeel DuPont noteerde dinsdag voorbeurs 2,9 procent in de min. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.