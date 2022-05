Klein verlies op Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich op voor een vlakke tot iets lagere opening, na het herstel van maandagavond. Futures op de S&P en Nasdaq noteren dinsdag rond lunchtijd nipt in het rood. In de laatste vijf kwartier van de handel wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond circa 2 procent op te veren, waardoor er maandagavond uiteindelijk een winst van ruim een half procent op de borden stond. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,6 procent. Cijfers zijn er vandaag van DuPont en Pfizer voorbeurs en nabeurs van Lyft en Starbucks. Ook zijn er kort na opening van de handel cijfers over de fabrieksorders en de vacatures in maart. De meeste aandacht zal echter uitgaan na woensdagavond, als de Federal Reserve vermoedelijk de rente met 50 basispunten zal verhogen. Luc Aben van Van Lanschot Kempen is het daarmee eens. "Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens de econoom. Een renteverhoging met 50 basispunten en een aankondiging van een verkleining van de balans van 9 biljoen dollar zijn volgens Aben al ingeprijsd, "zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. De euro/dollar handelde op 1,0504. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,970. Olie wordt ruim een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws NXP boekte in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet, zo bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street. In het eerste kwartaal steeg de omzet van NXP met 22,2 procent op jaarbasis naar 3,14 miljard dollar, waar NXP vooraf rekende op 3,1 miljard dollar. Voor het lopende tweede kwartaal voorziet NXP een omzetstijging op kwartaalbasis van 4 procent. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te gaan starten. Slotstanden De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.155,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.061,50 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de plus op 12.536,02 punten. Bron: ABM Financial News

