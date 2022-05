Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na een sterk herstel van de belangrijkste Amerikaanse graadmeters in New York in de slotfase van de handelssessie van maandag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 1,1 procent op 442,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 13.990,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 6.478,86 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,4 procent naar 7.513,52 punten. De Londense beurs was maandag gesloten.

In de laatste vijf kwartier van de handel wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 circa 2 procent op te veren, waardoor er maandagavond uiteindelijk een winst van ruim een half procent op de borden stond. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,6 procent.

Analisten van Deutsche Bank zagen een duidelijk onderscheid tussen defensieve aandelen die ondermaats presteerden en cyclische aandelen die juist de weg omhoog vonden. Onder meer vastgoedfondsen daalden scherp, terwijl nutsbedrijven eveneens inleverden. Tech en energie bleken juist in trek.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op maandbasis met 5,3 procent. Dit was meer dan de 4,9 procent die economen hadden verwacht. In februari stegen de prijzen nog met 1,1 procent.

De Duitse werkloosheid daalde in april, maar iets minder dan voorzien. Procentueel bleef de werkloosheid op 5,0 procent. En de werkloosheid in de eurozone daalde in overeenstemming met de prognoses vooraf in maart naar 6,8 procent, van 6,9 procent een maand eerder.

Voor vanmiddag worden in de Verenigde Staten de fabrieksorders in maart en de uitstaande vacatures in dezelfde maand verwacht.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 103,95 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 106,25 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0516. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0504 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0511 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, dankzij een opleving in de handelsinkomsten. De koers van het aandeel BNP noteerde 3,7 procent lager.

BP heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere winst geboekt en handhaafde het dividend. Er werd in het afgelopen kwartaal een onderliggende winst behaald van 6,2 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op 4,5 miljard dollar. De koers van het aandeel BP noteerde 2,4 procent hoger.

Deutsche Post is 2022 naar eigen zeggen sterk begonnen. De koers van het aandeel noteerde vlak.

BMW en Mercedes-Benz hebben hun autodeeldienst Share Now voor een niet bekend gemaakt bedrag aan Stellantis verkocht. De koers van het aandeel Mercedes-Benz noteerde dinsdag 0,7 procent lager, van BMW 1,8 procent hoger. De koers van het aandeel Stellantis noteerde 2,7 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt waren de minnen duidelijk in de minderheid, ofschoon op de beurs van Frankfurt de koers van het aandeel Covestro meer dan 7 procent zag verdampen, gevolgd door het aandeel Hannover Rueck waar meer dan 2 procent van de koers af ging.

Covestro kwam maandagavond nabeurs met een forse winstwaarschuwing. Aanhoudende coronalockdowns in China, stijgende energieprijzen, duurdere grondstoffen en een groeivertraging van de mondiale economie zijn aanleiding voor Covestro om voorzichtiger te worden. Inmiddels rekent Covestro voor dit jaar niet meer op een EBITDA van 2,5 tot 3 miljard euro, maar op 2 tot 2,5 miljard euro. De analistenconsensus mikt op 2,7 miljard euro.



In Parijs liep de koers van het aandeel Bouygues stevige averij op met een verlies van 4,0 procent.

Aan de pluszijde waren er in Parijs 23 aandelen met een winst van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dit er 18.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.155,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.061,50 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de plus op 12.536,02 punten.