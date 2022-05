Beursblik: Fed gaat rente met 50 basispunten verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de belangrijkste rente woensdag met 50 basispunten verhogen, iets dat voor het laatst in 2000 gebeurde. Dit is de algemene verwachting van marktkenners.

De federal funds rate staat momenteel op 0,25 tot 0,50 procent, na een renteverhoging van 25 basispunten in maart. Toen was de centrale bank nog terughoudend met verhogen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ondertussen is de inflatie in de Verenigde Staten verder opgelopen, naar 8,5 procent in maart, met een kerninflatie van 6,5 procent. De PCE-kerninflatie, een favoriete graadmeter voor de Fed, noteerde in maart op 5,2 procent.

De afgelopen weken bereidden diverse Fed-prominenten, onder wie voorzitter Jerome Powell, de markt al voor op een renteverhoging met 50 basispunten en mogelijk snellere renteverhogingen in het algemeen.

Momenteel rekent de markt erop dat de federal funds rate nog voor het eind van het jaar op een 'neutraal' niveau van 2,40 procent staat, aldus Capital Economics en volgend jaar verder wordt verhoogd naar 3,50 procent. Dat neutrale niveau wordt gezien als het punt waarop de economie geen schade ondervindt van de renteverhogingen.

Beleggers vrezen ondertussen wel voor een scheve balans tussen renteverhogingen om de inflatie te beteugelen en een vertraging van de economie of zelfs een recessie. Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2022 is gekrompen, hoewel dit vooral werd veroorzaakt door een record handelstekort.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade bevestigen de groeidata dat de Fed veel meer aandacht moet besteden aan economische gegevens.

"De Fed staat met een enorme bazooka en ze willen de rente agressief verhogen, maar de economische cijfers vertellen ons een ander verhaal", aldus Aslam.

Investment manager Simon Wiersma van ING vindt de verhalen over een aanstaande stagflatie overdreven. "Onderliggend draait de Amerikaanse economie prima", aldus de marktkenner, die onder meer wijst op het lage aantal uitkeringsaanvragen.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen is het daarmee eens. "Er is geen reden voor de Fed om haar plannen voor de aanscherping van het monetaire beleid bij te stellen", volgens de econoom.

Bij het rentebesluit woensdag kondigt de Fed vermoedelijk ook plannen aan om de balans van 9 biljoen dollar te verkleinen, waarbij de opbrengst van obligatie-aflossingen niet worden geherinvesteerd. De verwachting is dat de centrale bank zijn balans in de komende drie jaar met zo'n 3 biljoen dollar wil inkrimpen. Mogelijkerwijs moet het daarbij ook actief obligaties gaan verkopen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er een groeiende consensus dat de Fed de balans met 95 miljard dollar per maand kan verkleinen, opgesplitst in 60 miljard in obligaties en 35 miljard in door hypotheken gedekte effecten.

Het verhogen van de rente met 50 basispunten en het aankondigen van het afbouwen van de balans, zijn door de markten volledig ingeprijsd, aldus Aben.

"Zodat de effectieve aankondiging wellicht tot weinig beweging zal leiden. Die zou er enkel komen, mocht Fed-voorzitter Jerome Powell erop zinspelen dat toekomstige rentestappen wel eens 75 basispunten zouden kunnen bedragen. Maar dat bericht verwachten we woensdag niet", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De dollar zal volgens Danske Bank ook niet sterk bewegen op de verwachte renteverhoging van 50 basispunten, omdat die volledig is ingeprijsd. De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,0508.

Het rentebesluit van de Fed wordt woensdagavond om 20:00 uur bekendgemaakt. Om 20:30 uur geeft voorzitter Powell een toelichting.