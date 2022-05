Kwartaalcijfers Galapagos eerste onder nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Galapagos die later deze week nabeurs verschijnen, zijn de eerste onder de nieuwe CEO Paul Stoffels, die onlangs Onno van de Stolpe opvolgde. Volgens marktkenners is de belangrijkste prioriteit van Stoffels om het vertrouwen in de R&D-capaciteiten van Galapagos te herstellen, wat betekent dat de bestaande pijplijn moet worden geëvalueerd, de meest veelbelovende programma's prioriteit moeten krijgen en veelbelovende moleculen moeten worden geïdentificeerd die in licentie zouden kunnen worden gegeven. Dit zal ook geld besparen. Bij de jaarcijfers in februari gaf Galapagos aan dat het volledige effect van een vorig jaar aangekondigd kostenbesparingsprogramma van 150 miljoen euro, in de loop van 2022 volledig zichtbaar moet zijn. "We verwachten een verdere significante vermindering voor onze cashburn in 2022 en verwachten uit te komen tussen 450 en 490 miljoen euro. Dit omvat de verwachte verkopen van Jyseleca tussen 65 en 75 miljoen euro", zei president, COO en CFO Bart Filius destijds. Beleggers zullen kijken of die cashburn voor 2022 bij de kwartaalcijfers gehandhaafd wordt. Ook de kaspositie is belangrijk. Die stond eind december op ruim 4,7 miljard euro. In het eerste kwartaal kreeg Galapagos onder meer goedkeuring in Japan en het Verenigd Koninkrijk voor Jyseleca, zijn ontstekingsremmer tegen colitus ulcerosa. In Europa kwam in november vorig jaar al groen licht voor het middel. Galapagos opent donderdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdag 4,4 procent hoger op 58,96 euro. Bron: ABM Financial News

