AEX blijft boven 700 punten, met Shell en ArcelorMittal aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent op 704,25 punten. "Na de krachtige draai in de VS maandagavond gingen de beurzen in Europa hoger van start", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In de laatste vijf kwartier van de handel wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 circa 2 procent op te veren, waardoor er maandagavond uiteindelijk een winst van ruim een half procent op de borden stond. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,6 procent. Analisten van Deutsche Bank zagen een duidelijk onderscheid tussen defensieve aandelen die ondermaats presteerden en cyclische aandelen die juist de weg omhoog vonden. Onder meer vastgoedfondsen daalden scherp, terwijl nutsbedrijven eveneens inleverden. Tech en energie bleken juist in trek. Dit bleek ook het beeld in Amsterdam, waar onder meer Shell, ArcelorMittal en ASMI tot de vijf grootste stijgers behoren. Shell profiteerde bovendien van een sterk kwartaalrapport van sectorgenoot BP. Beleggers maken zich vooral op voor woensdagavond, wanneer de Federal Reserve naar verwachting de rente met 50 basispunten zal verhogen. Dat gaat vermoedelijk gepaard met ferme taal over een strenger monetair beleid, aldus David Bahnsen, chief investment officer van vermogensbeheerder Bahnsen Group. De markt probeert de implicaties van wereldwijde verkrappingsmaatregelen door centrale banken om de inflatie te temmen, in te schatten, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Naast diverse rentebesluiten krijgen beleggers ook een banenrapport uit de VS te verwerken op vrijdag. Aslam stelde dat de volatiliteit nog steeds hoog blijft. De VIX-index noteert boven de 30 punten. "Dit suggereert dat beleggers geen risicovolle beleggingen kopen", zo stelde de marktanalist. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0505. De olieprijzen daalden tot een procent. Op macro-economisch vlak bleek het aantal werklozen in Duitsland ook in april verder te zijn gedaald. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen Shell en ArcelorMittal aan kop met koerswinsten van 3,3 tot 3,8 procent. Shell profiteerde van de goed ontvangen kwartaalcijfers van BP. Shell komt zelf aanstaande donderdag met cijfers. Besi noteerde 3,7 procent lager vanwege een ex-dividend notering. Ook verlaagde Berenberg het koersdoel. In de AMX wonnen Corbion en Galapagos 3,7 tot 4,7 procent. WDP verloor 2,2 procent. In de AScX won Fugro 3,8 procent na een koersdoelverhoging door ING. Kendrion steeg 2,7 procent na cijfers. Degroof Petercam verlaagde wel het koersdoel voor Kendrion van 24,00 naar 22,00 euro. Bron: ABM Financial News

