'AMG ziet resultaten fors aantrekken'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten fors zien aantrekken. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag. Volgens ING blijft het winstmomentum van AMG overeind, aangejaagd door de hogere grondstofprijzen en een significante volumegroei als de belangrijke capaciteitsuitbreidingen in vanadium en lithium in de komende twee jaar worden doorgevoerd. Analist Frank Claassen van Degroof Petercam is evenwel benieuwd hoe lang AMG nog kan blijven profiteren van de hogere prijzen voor zowel lithium als ferrovanadium. In de eerste helft van januari maakte AMG bekend stevig te gaan investeren in de lithiumactiviteiten. Ook werd een beursgang van de lithiumdivisie niet uitgesloten. ING mikt op een EBITDA over het eerste kwartaal van 54,4 miljoen dollar, goed voor een stijging op jaarbasis van 92 procent en op kwartaalbasis van 24 procent. Vooral de divisie Clean Energy Materials zal de resultaten aanjagen, zo verwacht analist Stijn Demeester, dankzij de gestegen lithiumprijzen. Desondanks zit ING 7 procent onder de consensusverwachtingen, omdat de bank lagere ramingen heeft voor Clean Energy Materials. De consensus rekent op een EBITDA van 58,3 miljoen dollar. Vanwege de sterk aangetrokken lithiumprijzen sinds begin februari, ziet ING ruimte voor AMG om de EBITDA-outlook te verhogen. AMG mikt vooralsnog op een resultaat dit jaar van 225 miljoen dollar, maar ING acht een resultaat van 270 miljoen dollar mogelijk. De consensus mikt op 273 miljoen dollar. Het verbeterde prijsklimaat kan er volgens ING zelfs toe leiden dat AMG tijdens de beleggersdag op 5 mei de verwachtingen voor de middellange termijn zal verhogen. AMG verwacht nu nog binnen vijf jaar een EBITDA-resultaat te boeken van 350 miljoen dollar, maar volgens Demeester is dit een schatting op basis van de gemiddelde prijzen uit het verleden. ING heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 45,00 euro. Degroof Petercam hanteert een Houden advies met eveneens een koersdoel van 45,00 euro. Bron: ABM Financial News

