ING verhoogt koersdoel Fugro

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Fugro verhoogd van 11,40 naar 13,90 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING stelde ten aanzien van de resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar de omzet centraal, die wat de bank betreft met een autonome groei van 20 procent de belangrijkste verrassing betrof. Met een sterke orderontvangst en een zogeheten book to bill ratio van 1,4 meent ING dat Fugro in staat is de komende kwartalen een dubbelcijferige groei te boeken. In 2023 en het jaar erop verwacht ING dat westerse overheden de afhankelijkheid van Russische energie willen terugbrengen, wat extra groei voor Fugro zou kunnen opleveren. Het aandeel Fugro noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,0 procent hoger 11,86 euro. Bron: ABM Financial News

