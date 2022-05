Update: meer omzet en resultaat voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien oplopen, terwijl ook de winst stevig aantrok. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

De genormaliseerde omzet kwam afgelopen kwartaal op jaarbasis 13,0 procent hoger uit op 129,9 miljoen euro. Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 4,0 procent naar 16,8 miljoen euro met een bijbehorende marge van 12,9 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2021 nog op 14,0 procent. De EBITA-marge steeg van 8,5 naar 8,8 procent.

"We zien nog altijd kans om de gestegen kosten aan onze klanten door te berekenen", zei CEO Joep van Beurden van Kendrion dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij kunnen dat, mede op basis van de contractvoorwaarden met onze afnemers, ook blijven doen. De genoemde marge ondervond in de eerste drie maanden van dit jaar enige druk, omdat de omzet dan wel opliep, maar met een vertraging in een deel van de vraag, de directe kosten wel gewoon doorlopen en ten koste gaan van de marge-ontwikkeling", aldus Van Beurden.

Kendrion is voor zijn operaties in Europa niet afhankelijk van de levering van onderdelen uit China, maar in indirecte zin wel uit het westen van Oekraïne voor de Duitse auto-industrie. Die verstoringen zijn inmiddels weer voorbij. In China lag de local-for-local-vestiging in Shanghai in april stil, maar is inmiddels weer operationeel, zo gaf Van Beurden dinsdag aan.

De genormaliseerde nettowinst voor amortisatie over de verslagperiode steeg van 6,4 miljoen naar 7,6 miljoen euro.

De nettoschuldpositie steeg echter ook, van 130,6 miljoen euro aan het eind van het vierde kwartaal naar 137,0 miljoen euro eind maart.

De schuldratio kwam uit op 2,4 en bleef daarmee ruim onder de bankconvenanten van 3,25. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 stond de schuldratio nog op 2,3.

Het bedrijf opent op 1 juli van dit jaar een kantoor op de High-Tech Campus in Eindhoven om de verwachte vraag naar werknemers bij het in september vorig jaar overgenomen 3T uit Twente te beantwoorden.

Dit betreft de facto een verhuizing naar een grotere locatie waar plaats is voor circa 50 voltijdsmedewerkers ten opzichte van de huidige 24, waarvan er 4 recent aan de slag zijn gegaan, in antwoord op de sterke vraag naar specialisten in het segment software/electronics.

Van Beurden sluit overigens niet uit dat een strategische overname wordt gedaan om het tekort aan specialisten op te vullen, mits zich een kans voordoet. "Daar zijn we als altijd zeer alert op", aldus de CEO dinsdag.

Outlook

Kendrion sprak dinsdag van een onvoorspelbaar economisch klimaat, maar houdt vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025.

Volgens Van Beurden heeft de onderneming niet al te veel ruimte om vooruit te kijken. "De visibility blijft laag, waarmee we voorlopig het geheel van de bedrijfsvoering van kwartaal tot kwartaal kunnen bekijken", aldus de CEO van Kendrion.

Het bedrijf organiseert op 8 september van dit jaar in Amsterdam een dag voor beleggers en investeerders. "Dan zullen we iets meer duiding kunnen geven omtrent de ombouw van de resultaatvorming. Het ziet er niet naar uit dat we de doelstelling dan ook updaten", aldus Van Beurden.

Het aandeel Kendrion noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 17,78 euro.

Update: om het commentaar van het management en extra informatie te verstrekken.