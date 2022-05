Van Oord aan de slag voor grootschalig offshore windproject in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Oord

(ABM FN-Dow Jones) Empire Offshore Wind, een joint venture van Equinor en BP, heeft het consortium van Van Oord en Great Lakes Dredge & Dock geselecteerd als hoofdaannemers voor onderzees steenstorten voor de ontwikkeling van de windparken Empire Wind I & II. Dit maakte de baggeraar dinsdagochtend bekend. De ontwikkeling van dit offshore windpark aan de oostkust van de Verenigde Staten is een belangrijke stap op weg naar de duurzame energievoorziening voor de staat New York, aldus Van Oord. De werkzaamheden van Van Oord bestaan uit het voorbereiden van de zeebodem door het plaatsen van een laag filtersteen voorafgaand aan de installatie van monopiles. De bedoeling is dat het consortium rond 2025 van start gaat met de activiteiten voor Empire Wind I en II. Bron: ABM Financial News

