BMW en Mercedes verkopen belang in joint venture Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW en Mercedes-Benz hebben hun autodeeldienst Share Now aan Stellantis verkocht. Dit lieten beide Duitse autobouwers dinsdagochtend weten, zonder financiële details te vermelden. De overname door Stellantis moet nog door de mededingingsautoriteiten goedgekeurd worden. BMW en Mercedes gaan zich nu op twee andere joint ventures focussen, namelijk Free Now en Charge Now. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.