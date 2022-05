Berenberg verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 75,00 naar 65,00 euro met een onveranderd Houdadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Trion Reid. De analist besloot om het koersdoel te verlagen vanwege de zwakke orderinstroom en matige outlook die Besi voor het lopende tweede kwartaal afgaf. Besi rekent voor dit kwartaal op een omzetgroei van 5 tot 15 procent, terwijl Berenberg rekende op een omzetstijging van 24 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de orderinstroom op jaarbasis voor het eerst sinds 2019, merkte Reid op. Daarmee lijkt de toon voor de rest van het jaar gezet, aldus de analist. "Dus we delen de zorgen in de markt dat dit mogelijk het begin is van het einde van de cyclus. Hybrid bonding blijft goed presteren, maar we vrezen dat dit niet compenseert voor een cyclische krimp in de kernactiviteiten", waarschuwde Reid. Bron: ABM Financial News

