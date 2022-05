BP boekt onderliggend flink meer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere winst geboekt en handhaafde het dividend. Dit bleek dinsdag voorbeurs. Er werd in het afgelopen kwartaal een onderliggende winst behaald van 6,2 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar een jaar eerder. BP sprak onder meer van "uitzonderlijk goede" handelsinkomsten voor olie en gas en sterke resultaten bij raffinage. Analisten hadden gerekend op 4,5 miljard dollar. Wel leed BP een nettoverlies van ruim 20 miljard dollar, grotendeels als gevolg van het besluit van de oliereus om afscheid te nemen van het belang van 19,75 procent in het Russische Rosneft. CEO Bernard Looney benadrukte dat het besluit een papieren verlies oplevert, maar dat er geen cash de onderneming uitstroomt. BP meldde voor bijna 31 miljard dollar aan bijzondere posten. Verder boekte BP een operationele kasstroom van 8,2 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 6,1 miljard dollar. De nettoschuld van BP daalde op kwartaalbasis van 30,6 miljard naar 27,5 miljard dollar. BP wil over het eerste kwartaal een dividend uitkeren van 5,46 cent per aandeel, gelijk aan het dividend over de voorgaande kwartalen. Ook wil de oliereus voor nog eens 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen voor het de resultaten over het lopende tweede kwartaal publiceert. BP heeft als doelstelling om ten minste 60 procent van het surplus aan kasstroom aan de aandeelhouder uit te keren in de vorm van een inkoop van eigen aandelen, met als voorwaarde dat de kredietwaardigheid niet in het geding komt. De resterende 40 procent wordt dan gebruikt voor het versterken van de balans. Bron: ABM Financial News

