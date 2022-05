AEX in het groen van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een hogere opening na een laat herstel op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,8 procent.

Maandag daalde de AEX juist nog 2,3 procent naar 694,44 punten, na een flinke afstraffing op Wall Street vrijdagavond en na een heuse flash crash op de Europese handelsvloeren op maandagochtend.

Ook bij de start van de nieuwe handelsweek stonden de Amerikaanse beurzen aanvankelijk onder druk. Herstel in New York trad pas in na de slotgong in Amsterdam.

In de laatste vijf kwartier van de handel wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 circa 2 procent op te veren, waardoor er maandagavond uiteindelijk een winst van ruim een half procent op de borden stond. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,6 procent.

Beleggers maken zich nu op voor woensdagavond, wanneer de Federal Reserve naar verwachting de rente met 50 basispunten zal verhogen. Dat gaat vermoedelijk gepaard met ferme taal over een strenger monetair beleid, aldus David Bahnsen, chief investment officer van vermogensbeheerder Bahnsen Group.

Bahnsen verwacht dat de Fed daarnaast vaag zal blijven over de afbouw van de balans. Op de obligatiemarkten is al flink vooruitgelopen op renteverhogingen en het rendement op 10 jarige Amerikaanse staatsleningen doorbrak maandag kort de grens van 3 procent.

Volgens Michael Kramer van Mott Capital is er een reële kans dat de aandelenmarkten na het rentebesluit woensdag opveren, zoals dit vaak gebeurt na een persconferentie van de Fed, maar die rally zal volgens hem van korte duur zijn.

"Ik zie niet in hoe deze markt zal kunnen herstellen, tenzij de Fed een meer dovish standpunt inneemt of de waarderingen ver genoeg dalen, zodat zij de markt kunnen ondersteunen. Dus lagere koersen zullen waarschijnlijk volgen na een eventuele opleving na de FOMC," denkt Kramer.

In Australië verhoogde de Reserve Bank of Australia vanochtend onverwacht en voor het eerst in meer dan tien jaar de rente, van 0,1 procent naar 0,35 procent.

“Het bestuur is vastbesloten om te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie in Australië na verloop van tijd weer op het streefniveau komt", zei voorzitter Philip Lowe in een toelichting. “Dit vereist een verdere stijging van de rentetarieven in de komende periode”.

Ten opzichte van de euro klom de Australische dollar vanochtend meer dan 1 procent. De beurs in Sydney noteert een half procent lager. De beurzen op het vaste land van China en Tokio zijn gesloten vanwege feestdagen.

De beurs in Hongkong is wel open en noteert vrij onveranderd. Beleggers in Alibaba sloeg echter de schrik om het hart. Het aandeel Alibaba daalde dinsdagochtend plotseling met 9 procent, volgens persbureau Reuters nadat Chinese staatsmedia meldden dat een persoon genaamd Ma was gearresteerd.

De koers herstelde nadat duidelijk werd dat het niet om Jack Ma, de oprichter van Alibaba ging.

Grote Chinese internetbedrijven liggen al langere tijd onder het vergrootglas van de Chinese autoriteiten. Vorig jaar verdween Ma ook maandenlang uit beeld, en ook toen was de vrees dat hij zou zijn opgepakt. Inmiddels wordt Ma af en toe weer gezien, maar zijn publieke optredens zijn schaars.

Het aandeel Alibaba noteert nu nog maar 0,7 procent in het rood.

Bedrijfsnieuws

DSM overtrof de analistenverwachtingen. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet van DSM op jaarbasis van 2.194 miljoen naar 2.590 miljoen euro. Analisten rekenden op een bedrag van 2.471 miljoen euro. De volumes stegen met 2 procent, de prijsmix met 10 en wisselkoersen hadden een gunstig effect van 5 procent. Daarnaast liep ook de aangepaste EBITDA op, van 441 naar 487 miljoen euro. Hier rekenden de analisten op 466 miljoen euro. De outlook werd door DSM herhaald.

Kendrion heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien oplopen, terwijl ook de winst stevig aantrok. Ondanks een onvoorspelbaar economisch klimaat, houdt Kendrion vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025.

Accell verstrekte meer duidelijkheid over het overnamebod van KKR van 58,00 euro per aandeel, voorafgaand aan de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering op 20 mei. De fietsenfabrikant ging in op feedback van stakeholders over de mogelijkheid voor Accell om het bod te accepteren als minder dan 80 procent van de aandelen in bezit van KKR is. Accell zei maandag hiervan af te zien en bevestigt niet akkoord te gaan met een lager aanmeldpercentage.

Signify rondde de overname van Fluence af. Het Amerikaanse Fluence is overgenomen van Osram. De acquisitie ter waarde van 272 miljoen dollar werd eind vorig jaar aangekondigd.

Alfen verkocht zeven energieopslagsystemen aan DSG.

NXP, een Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street, boekte in het eerste kwartaal een hogere omzet, zo bleek maandagavond. Voor het lopende tweede kwartaal rekent NXP op een omzetstijging op kwartaalbasis van 4 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.155,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.061,50 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de plus op 12.536,02 punten.