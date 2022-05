Sterke jaarstart Deutsche Post Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post is 2022 naar eigen zeggen sterk begonnen. Dit bleek dinsdag uit een update van het Duitse postbedrijf. In het afgelopen kwartaal boekte Deutsche Post een omzet van 22,6 miljard euro, geholpen door een sterke vraag naar transportdiensten. Het postbedrijf had wel te kampen met capaciteitsbeperkingen. Een jaar eerder lag de omzet op 18,9 miljard euro. Vooral de divisie Global Forwarding, waar onder meer lucht- en zeevracht onder vallen, boekte met 55 procent een forse omzetsprong tot 7,4 miljard euro. De divisie Express droeg 16 procent meer bij ten opzichte van een jaar eerder met 6,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 13 procent tot bijna 2,2 miljard euro en onder de streep resteerde een bijna 14 procent hogere winst van 1,4 miljard euro. DHL noemde de zakelijke activiteiten een "grote groeiaanjager". De vrije kasstroom aangepast voor overnames bedroeg 1,1 miljard euro tegen 1,2 miljard euro, wat toen een recordniveau was. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf uit Bonn nog steeds een EBIT van 8 miljard euro, vanuit de verwachting dat het online segment de vaart erin houdt. En in 2024 moet dit circa 8,5 miljard euro zijn. De vrije kasstroom, exclusief overnames, moet dit jaar 3,6 miljard euro bedragen. Bron: ABM Financial News

