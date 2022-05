Centrale bank van Australie verhoogt rente

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente met 25 basispunten verhoogt naar 0,35 procent. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia.

De RBA gaf dinsdag aan dat nu het moment is om de monetaire kraan dicht te draaien, aangezien de Australische economie voldoende veerkracht heeft getoond, terwijl de inflatie meer en sneller oploopt dan verwacht. De bank sprak nadrukkelijk van een normalisering van de monetaire omstandigheden.

Daarnaast zijn er duidelijk signalen dat de lonen stijgen. De veerkracht van de economie van het land wordt volgens het beleidsorgaan dan ook geïllustreerd door de aantrekkende arbeidsmarkt, waarin de werkloosheid in de voorbije maanden tot 4 procent is gedaald, terwijl de participatiegraad naar recordhoogte steeg. Dat geldt ook voor het aantal uitstaande vacatures. De verwachting is dat de werkloosheid van Australië begin 2023 op circa 3,5 procent noteert. Als dat punt wordt bereikt, zou dat de laagste werkloosheid in 50 jaar betekenen.

De vooruitzichten voor de Australische economie blijven ondertussen gunstig, ondanks de aanhoudende onzekerheidsfactoren als COVID-19 en de oorlog in Oekraïne, en de gevolgen daarvan, in combinatie met minder consumptie en hogere prijzen. De verwachting is de economie dit jaar met 4,25 procent oploopt en in 2023 met 2 procent.

De inflatie zit in de lift, ofschoon deze nog wel onder het niveau van de meeste ontwikkelde economieën blijft. Over de periode van 12 maanden tot en met maart van dit jaar lag de inflatie van Australië op 5,1 procent met een kerninflatie van 3,7 procent. De verwachting voor de korte termijn is dat de prijzen nog blijven oplopen. Als de verstoringen in de aanvoerlijnen voorbij zijn, zou de inflatie kunnen terugvallen naar de ten doel gestelde bandbreedte van 2 tot 3 procent. Voor dit jaar verwacht de RBA een inflatie van circa 6 procent met een kerninflatie van ongeveer 4,75 procent. Halverwege 2024 zou de inflatie moeten kunnen zijn teruggevallen naar circa 3 procent. Bij deze prognose baseert de bank zich op de verwachting dat de rente verder wordt verhoogd.

De Australische dollar noteerde dinsdag 1,0 procent hoger op 0,7123 Amerikaanse dollar.