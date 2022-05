DSM overtreft analistenverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet en bedrijfsresultaat behaald en wist de analistenverwachtingen te overtreffen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het speciaalchemiebedrijf. De CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spraken van een goede jaarstart met een sterke vraag in alle segmenten. Daarbij wezen zij op het succes van de prijsverhogingen om de hoge inflatie op te vangen. In de eerste drie maanden steeg de omzet op jaarbasis van 2.194 miljoen naar 2.590 miljoen euro. Analisten rekenden op een bedrag van 2.471 miljoen euro. De volumes stegen met 2 procent, de prijsmix met 10 en wisselkoersen hadden een gunstig effect van 5 procent. Daarnaast liep ook de aangepaste EBITDA op, van 441 naar 487 miljoen euro. Hier rekenden de analisten op 466 miljoen euro. Van die EBITDA kwam 391 miljoen euro voor rekening van de tak Health, Nutrition & Bioscience. Een jaar eerder was dit 359 miljoen euro. Analisten rekenden op 381 miljoen euro. Outlook DSM verwacht nog altijd dat de prestaties in 2022 in lijn zullen zijn met de doelstellingen van het bedrijf voor de middellange termijn. Bij Health, Nutrition & Bioscience voorziet DSM een stijging van de aangepaste EBITDA met een hoog enkelcijferig percentage en voor de gehele groep met circa 5 procent. De operationele vrije kasstroom zal ook met een hoog enkelcijferig percentage stijgen, voorziet DSM. Analisten rekenen op een jaaromzet voor DSM van 9.975 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.897 miljoen euro. Dat komt neer op stijgingen van respectievelijk 8,4 en 4,6 procent ten opzichte van de omzet in 2021 van 9.204 miljoen euro en een EBITDA van 1.814 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

