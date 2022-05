Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 126 punten voor de Duitse DAX en een plus van 56 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 42 punten hoger. Londen was maandag nog gesloten.

De Europese beurzen openden gisteren al met verlies, maar iets voor tien uur kwamen de koersen nog veel verder onder druk te staan.

Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam had de 'flash crash' te maken met enkele verkeerde berekeningen bij de totstandkoming van futures, vooral op diverse beurzen in het noorden van Europa. Zo daalde de Zweedse hoofdgraadmeter OMX kortstondig met liefst 7 procent, voordat de index herstelde tot een verlies van iets meer dan 2 procent.

Volgens persbureau Reuters heeft Euronext in Oslo gemeld dat het geen aanleiding vond voor de snelle daling van de koersen. Euronext zegt een "routineonderzoek" te starten naar de forse terugval.

De beurzen liggen er al een tijdje slecht bij. Voornamelijk de stijgende rentes en hoge inflatie zetten de waarderingen onder druk, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Vanwege inflatieperikelen en supply chain problemen zijn veel bedrijven ook nog eens voorzichtig in hun outlook", aldus Blekemolen.

Volgens Blekemolen wordt het een spannende week, met onder meer het rentebesluit van de Federal Reserve dat op de agenda staat. De Amerikaanse centrale bank zal vermoedelijk de beleidsrente met 0,5 procentpunt verhogen. Ook de Bank of England zal de rente later deze week vermoedelijk verder verhogen bij zijn rentebesluit.

Op macro-economisch vlak bleek maandag dat de industrie van de eurozone in april wederom is gegroeid, al vertraagde die groei wel. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 56,5 in maart naar 55,5 in april, het laagste niveau in 15 maanden. In Duitsland, Spanje en Italië groeide de industrie minder hard, terwijl in Nederland en Frankrijk de groei juist aantrok.

In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global dat het tekort aan componenten is verergerd door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Verder drukten de gestegen prijzen en de toegenomen onzekerheid over de economische verwachtingen op de vraag.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Vestas ging met 8 procent onderuit. De Deense fabrikant van windturbines verlaagde de outlook voor de omzet en de marge dit jaar na enkele forse afschrijvingen op de activiteiten in Rusland en Oekraïne. Vestas boekte in het afgelopen kwartaal 565 miljoen euro aan eenmalige kosten, naast 195 miljoen euro aan afschrijvingen voor extra reparatie- en onderhoudskosten voor offshore windturbines.

Adler Real Estate daalde 10 procent, nadat accountantskantoor KPMG belangrijke verdenkingen rond mogelijke fraude niet kon wegnemen, vanwege gebrek aan informatie. Het Duitse Adler zou onder meer de waarde van zijn vastgoed kunstmatig hebben opgepompt.

In Parijs daalde ArcelorMittal 4 procent, terwijl Sartorius bijna 4 procent verloor in de DAX. HelloFresh was in Frankfurt één van de weinige koplopers, net als Carrefour in Parijs. Ahold Delhaize en Just Eat Takeaway sloten in Amsterdam ook net in het groen.

Euro STOXX 50 3.722,97 (-2,1%)

STOXX Europe 600 443,83 (-1,5%)

DAX 13.939,07 (-1,1%)

CAC 40 6.425,61 (-1,7%)

FTSE 100 7.544,55 (+0,5% - slotstand vrijdag)

SMI 11.971,73 (-1,3%)

AEX 694,44 (-2,3%)

BEL 20 4.058,74 (-1,2%)

FTSE MIB 23.857,23 (-1,6%)

IBEX 35 8.436,00 (-1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een licht hogere opening.

Wall Street is maandag hoger geëindigd na een late opleving. Maandag keken beleggers uit naar de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie, maar de aandacht was toch vooral gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde een lichte groeiversnelling in april, wat er volgens econoom Chris Williamson op duidt dat de economie in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal verbetert, na een zwak eerste kwartaal. De inkoopmanagersindex van ISM daalde in april, tot 55,4.

De Fed zal deze week waarschijnlijk een renteverhoging met 50 basispunten aankondigen. Dat gaat vermoedelijk gepaard met ferme taal over een strenger monetair beleid, aldus David Bahnsen, chief investment officer van vermogensbeheerder Bahnsen Group.

Bahnsen verwacht dat de Fed vaag zal blijven over de afbouw van de balans.

Volgens Michael Kramer van Mott Capital is er een reële kans dat de aandelenmarkten na het rentebesluit woensdag opveren, zoals dit vaak gebeurt na een persconferentie van de Fed, maar die rally zal van korte duur zijn.

"Ik zie niet in hoe deze markt zal kunnen herstellen, tenzij de Fed een meer dovish standpunt inneemt of de waarderingen ver genoeg dalen, zodat zij de markt kunnen ondersteunen. Dus lagere koersen zullen waarschijnlijk volgen na een eventuele opleving na de FOMC," zei Kramer.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag even op 3,00 procent, het hoogste niveau sinds november 2018.

WTI-olie werd maandag een half procent duurder op ruim 105 dollar per vat. Belangrijk richtpunt voor de oliemarkten is de OPEC-bijeenkomst die donderdag op de agenda staat.

"We verwachten dat OPEC+ vasthoudt aan zijn geleidelijke productieverhogingen, wat de weg vrijmaakt voor een stijging richting de 108 dollar", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital.

Bedrijfsnieuws

Berkshire Hathaway behaalde in het eerste kwartaal van 2022 minder winst dan in dezelfde periode een jaar eerder, omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel van de bekendste belegger ter wereld. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.

Buffett meldde zaterdag het belang in computerspelmaker Activision Blizzard te hebben verhoogd naar 9,5 procent sinds de aankondiging van de overname door Microsoft, begin dit jaar. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de restricties van Apple om te voorkomen dat gebruikers van een iPhone andere betaaltechnologie gebruiken dan die van de fabrikant zelf. Dit meldde eurocommissaris Margrethe Vestager maandagmiddag. Het aandeel, dat vrijdag 3,5 procent verloor na het publiceren van cijfers, steeg maandag licht.

Amazon, dat vrijdag 14 procent verloor na het openen van de boeken donderdagavond, steeg maandag licht. In New York stemden werknemers bij een van de faciliteiten tegen het oprichten van een vakbond. Bij een andere faciliteit in New York was in april juist voor het oprichten van een vakbond gestemd.

S&P 500 index 4.155,38 (+0,6%)

Dow Jones index 33.061,50 (+0,3%)

Nasdaq Composite 12.536,02 (+1,6%)

AZIE

De Japanse beurs noteert dinsdag vlak.

Nikkei 225 26.818,53 (-0,1%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng 21.108,26 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0500. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0511.

USD/JPY Yen 130,13

EUR/USD Euro 1,0500

EUR/JPY Yen 136,64

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)

16:00 Vacatures - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 DSM - Cijfers eerste kwartaal

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 Universal Music - Cijfers eerste kwartaal

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Tweede kwartaal (VS)