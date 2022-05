Wall Street hoger na late opleving

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street eindigde maandag hoger na een late opleving. De S&P 500 index steeg 0,6 procent op 4.155,38 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.061,50 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in de plus op 12.536,02 punten.



April was de slechtste maand voor de Amerikaanse aandelenmarkten sinds de economie van de VS voor het eerst werd getroffen door het coronavirus. Voor de Nasdaq, die op maandbasis zo'n 13 procent verloor, was het de slechtste maand sinds de crash van 2008 terwijl de S&P 500 inmiddels weer in een correctie is beland, de tweede keer dit jaar.



Maandag keken beleggers uit naar de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie, maar de aandacht was toch vooral gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde een lichte groeiversnelling in april, wat er volgens econoom Chris Williamson op duidt dat de economie in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal verbetert, na een zwak eerste kwartaal. De inkoopmanagersindex van ISM daalde in april, tot 55,4.



De Fed zal deze week waarschijnlijk een renteverhoging met 50 basispunten aankondigen. Dat gaat vermoedelijk gepaard met ferme taal over een strenger monetair beleid, aldus David Bahnsen, chief investment officer van vermogensbeheerder Bahnsen Group.



Bahnsen verwacht dat de Fed vaag zal blijven over de afbouw van de balans.



Volgens Michael Kramer van Mott Capital is er een reële kans dat de aandelenmarkten na het rentebesluit woensdag opveren, zoals dit vaak gebeurt na een persconferentie van de Fed, maar die rally zal van korte duur zijn.



"Ik zie niet in hoe deze markt zal kunnen herstellen, tenzij de Fed een meer dovish standpunt inneemt of de waarderingen ver genoeg dalen, zodat zij de markt kunnen ondersteunen. Dus lagere koersen zullen waarschijnlijk volgen na een eventuele opleving na de FOMC," zei Kramer.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag even op 3,00 procent, het hoogste niveau sinds november 2018.



De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0511. WTI-olie werd maandag een half procent duurder op ruim 105 dollar per vat. Belangrijk richtpunt voor de oliemarkten is de OPEC-bijeenkomst die donderdag op de agenda staat.



"We verwachten dat OPEC+ vasthoudt aan zijn geleidelijke productieverhogingen, wat de weg vrijmaakt voor een stijging richting de 108 dollar", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital.



Bedrijfsnieuws



Berkshire Hathaway behaalde in het eerste kwartaal van 2022 minder winst dan in dezelfde periode een jaar eerder, omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel van de bekendste belegger ter wereld. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.



Buffett meldde zaterdag het belang in computerspelmaker Activision Blizzard te hebben verhoogd naar 9,5 procent sinds de aankondiging van de overname door Microsoft, begin dit jaar. Het aandeel steeg ruim 3 procent.



De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de restricties van Apple om te voorkomen dat gebruikers van een iPhone andere betaaltechnologie gebruiken dan die van de fabrikant zelf. Dit meldde eurocommissaris Margrethe Vestager maandagmiddag. Het aandeel, dat vrijdag 3,5 procent verloor na het publiceren van cijfers, steeg maandag licht.



Amazon, dat vrijdag 14 procent verloor na het openen van de boeken donderdagavond, steeg maandag licht. In New York stemden werknemers bij een van de faciliteiten tegen het oprichten van een vakbond. Bij een andere faciliteit in New York was in april juist voor het oprichten van een vakbond gestemd.

Bron: ABM Financial News