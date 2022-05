Olieprijs stijgt licht

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gestegen. Bij een settlement van 105,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent duurder.



Afgelopen week werd WTI bijna 3 procent duurder. In april steeg de olieprijs met 5 procent.



"De markt houdt fundamentele steun door een krappe aanbodsituatie, die een langdurige dip onder de 100 dollar per vat in recente dagen heeft voorkomen", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric.



"Aangezien de Russische export het naar verwachting moeilijk zal krijgen in de toekomst - een situatie die al heeft geleid tot een verminderde productie - zou die steun voorlopig een sterk tegenwicht moeten zijn tegen de zorgen over de vraag naar olie", aldus de analist.



De Europese Unie zou een ban op Russische olie voorbereiden, meldden diverse media dit weekend. Het plan, dat onderdeel is van een zesde ronde sancties tegen Moskou vanwege de invasie in Oekraïne, is om de import van olie tegen het eind van het jaar helemaal stop te zetten. Wel moeten alle 27 lidstaten akkoord gaan. Onder meer Hongarije ligt dwars.



Belangrijk richtpunt voor de oliemarkten is de OPEC-bijeenkomst die donderdag op de agenda staat.



"We verwachten dat OPEC+ vasthoudt aan zijn geleidelijke productieverhogingen, wat de weg vrijmaakt voor een stijging richting de 108 dollar", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital.

Bron: ABM Financial News