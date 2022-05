Signify rondt overname Fluence af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft met succes de overname van Fluence afgerond. Dit maakte de verlichtingsspecialist maandagavond bekend. Het Amerikaanse Fluence is overgenomen van Osram. De acquisitie ter waarde van 272 miljoen dollar werd eind vorig jaar aangekondigd. De overname vergroot de positie van Signify in de Noord-Amerikaanse markt voor tuinbouwverlichting. Signift beschouwt deze markt als erg aantrekkelijk. De aankoop past in de strategie van Signify om te groeien in aantrekkelijke segmenten en de ambitie om de beschikbaarheid van voeding te verbeteren. De lampen van Signify helpen tuinbouwers om minder energie te verbruiken en de opbrengsten te vergroten. Deze markt zal jaarlijks met meer dan 20 procent groeien tot 1,6 miljard euro in 2024 wereldwijd, zo stelde Signify bij aankondiging van de overname. Bron: ABM Financial News

