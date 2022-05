Slechte maandstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursmaand slecht begonnen. Op de eerste handelsdag van mei daalde de AEX 2,3 procent naar 694,44 punten, nadat de index in april al ruim 2 procent verloor.

De hoofdindex startte maandagochtend al met verlies aan de handel, maar even voor tien uur zakte de AEX in één streep tot 681 punten. Deze flash crash was ook elders in Europa zichtbaar.

Er volgde een vlot herstel, maar daarmee kon slechts een deel van het verlies worden weggewerkt.

Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam had de 'flash crash' te maken met enkele verkeerde berekeningen bij de totstandkoming van futures, vooral op diverse beurzen in het noorden van Europa.

Persbureau Reuters tekende op dat Euronext in Oslo geen aanleiding vond voor de snelle daling van de koersen. Het beursbedrijf zegt een "routineonderzoek" te starten naar de forse terugval.

Verder lette de markt vooral op het sentiment onder de inkopers in de industrie.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone bleek te zijn gedaald van 56,5 in maart naar 55,5 in april, het laagste niveau in 15 maanden.

In de middag waren er inkoopcijfers voor de Amerikaanse industrie. Waar Markit een lichte groeiversnelling meldde, berekende ISM juist een groeivertraging.

In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global over de eurozone dat het tekort aan componenten verergerde door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Verder drukten de gestegen prijzen en de toegenomen onzekerheid over de economische verwachtingen op de vraag. Over de Amerikaanse economie was de econoom iets positiever.

De euro/dollar handelde op 1,0506. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 2,995 procent. Woensdagavond staat er een vers rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Naar verwachting verhoogt de Fed de rente dan met 50 basispunten.

Olie werd ruim 2 procent goedkoper. De Europese Unie zou een ban op Russische olie voorbereiden. Het plan, dat onderdeel is van een zesde ronde sancties tegen Moskou vanwege de invasie in Oekraïne, is om de import tegen het eind van het jaar helemaal stop te zetten. Wel moeten alle 27 lidstaten akkoord gaan.

Stijgers en dalers

Slechts drie fondsen in de AEX wisten het groen te vinden. Koploper was Ahold Delhaize met 0,2 procent, gevolgd door Unibail en Just Eat Takeaway met stijgingen van 0,1 procent.

Wolters Kluwer en ArcelorMittal leverden circa 4 procent in. IMCD daalde zelfs 6,3 procent.

In de Midkap wist InPost 4,0 procent te winnen en Vopak won na de aankondiging van een nieuwe samenwerking met Gasunie 3,0 procent. Flitshandelaar Flow Traders steeg 2,7 procent.

Aperam en Aalberts daalden 3,8 en 4,5 procent. Alfen verloor meer dan 7 procent.

Bij de kleinere aandelen ging Ebusco aan de leiding met een koersstijging van 2,7 procent. B&S steeg 0,7 procent, maar Azerion en Heijmans daalden 7,4 en 5,1 procent.

Wall Street

Na een flinke afstraffing op vrijdagavond weten de Amerikaanse beurzen het verlies vandaag beperkt te houden. De Dow en de S&P verliezen enkele tienden van een procent en de Nasdaq stijgt zelfs fractioneel.