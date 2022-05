CEO IMCD herbenoemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van IMCD zijn maandag akkoord gegaan met de herbenoeming van CEO Piet van der Slikke en CFO Hans Kooijmans als leden van de raad van bestuur. Dit meldde de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten na afloop van de jaarvergadering. Van der Slikke krijgt een nieuwe termijn van twee jaar en Kooijmans van vier jaar. Verder kwam er tijdens de jaarvergadering groen licht voor de benoeming van Marcus Jordan als chief operating officer en bestuurslid voor een eerste termijn van vier jaar. Hiermee bestaat de RvB van IMCD nu uit drie leden. Tijdens de jaarvergadering stemden de aandeelhouders ook in met alle andere agendapunten, waaronder het dividendvoorstel van 1,62 euro per aandeel en de jaarrekening 2021. Bron: ABM Financial News

