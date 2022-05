HAL rondt verkoop Livit af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft de verkoop van haar belang in Orthopedie Investments Holding, ook wel bekend als Livit, aan Ottobock afgerond. Dit meldde de investeerder maandagavond. De verkoop werd in februari aangekondigd, zonder financiële details bekend te maken. Livit produceert en verkoopt orthopedische en andere medische hulpmiddelen aan eindgebruikers en heeft een netwerk van locaties door heel Nederland. HAL was eigenaar sinds 2007. Bron: ABM Financial News

