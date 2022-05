Aandeelhouders KLM stemmen in met benoeming Rintel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van KLM hebben maandag tijdens de jaarvergadering ingestemd met de benoeming van Marjan Rintel als president-directeur per 1 juli 2022. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij maandagmiddag bekend. Inmiddels is ook het adviestraject met de KLM-ondernemingsraad afgerond. Rintel is benoemd voor een termijn van vier jaar. De benoeming volgt op de voordracht van Rintel als nieuwe KLM CEO, als opvolger van de zittende CEO Pieter Elbers in maart van dit jaar. Bron: ABM Financial News

