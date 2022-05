Video: coronamaatregelen China dempen aantal rentestijgingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Als China blijft vasthouden aan strenge coronamaatregelen, dan zal dit gevolgen hebben voor de Chinese economie, maar ook internationaal zal dit worden gevoeld, waardoor centrale banken in de tweede helft van dit jaar wellicht minder voortvarend de rentes zullen verhogen. Dit voorziet beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. "Aangezien veel ontwikkelde markten afhankelijk zijn van invoer uit China en andere delen van Azië, zullen de aanhoudende lockdowns ook verhinderen dat de problemen in de toeleveringsketen afnemen en kunnen ze de goedereninflatie hoog houden", aldus Juvyns voor de camera tegen ABM Financial News. De goedereninflatie in de ontwikkelde markten is al hoog, benadrukt de expert van JPMorgan, en dat bezorgt de centrale banken volgens hem hoofdbrekens. "Het ziet er niet naar uit dat de inflatiedruk snel zal afnemen, maar het consumentenvertrouwen is onlangs gedaald, wat erop wijst dat er al risico's zijn voor de groeivooruitzichten." Voorlopig zullen de centrale banken hun beleid waarschijnlijk blijven verkrappen, denkt Juvyns. Maar als de groeivooruitzichten echter verslechteren, zullen de centrale banken in de tweede helft van het jaar wellicht minder renteverhogingen doorvoeren dan nu is ingeprijsd. Klik hier: coronamaatregelen China dempen aantal rentestijgingen Bron: ABM Financial News

