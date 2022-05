Brussel start formeel onderzoek naar Apple Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de restricties van Apple om te voorkomen dat gebruikers van een iPhone andere betaaltechnologie gebruiken dan die van de fabrikant zelf. Dit meldde eurocommissaris Margrethe Vestager maandagmiddag. Brussel verdenkt Apple ervan zijn machtspositie te misbruiken om ApplePay te bevoordelen. Vestager benadrukte de importantie van mobiele betalingen in de huidige digitale economie. Daarbij profiteren consumenten van concurrentie en innovatie. En Apple zou deze volgens aanwijzingen die de eurocommissaris ontving, beperken. Bron: ABM Financial News

