Futures wijzen op hogere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het groen. April was de slechtste maand voor de Amerikaanse aandelenmarkten sinds de economie van de VS voor het eerst werd getroffen door het coronavirus. Vandaag kijken beleggers uit naar de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie, maar de aandacht is toch vooral gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. De Fed zal tijdens deze vergadering waarschijnlijk een renteverhoging met 50 basispunten aankondigen. Dit gaat vermoedelijk gepaard met ferme taal over een strenger monetair beleid, aldus David Bahnsen, chief investment officer van vermogensbeheerder Bahnsen Group. Bahnsen verwacht dat de Fed vaag zal blijven over de afbouw van de balans. Volgens Michael Kramer van Mott Capital is er een reële kans dat de aandelenmarkten na het rentebesluit woensdag opveren, zoals dit vaak gebeurt na een persconferentie van de Fed, maar die rally zal van korte duur zijn. "Ik zie niet in hoe deze markt zal kunnen herstellen, tenzij de Fed een meer dovish standpunt inneemt of de waarderingen ver genoeg dalen, zodat zij de markt kunnen ondersteunen. Dus lagere koersen zullen waarschijnlijk volgen na een eventuele opleving na de FOMC," zei Kramer. Olie werd maandag goedkoper. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 2,6 procent tot 101,91 dollar, terwijl een juli-future Brent 2,2 procent goedkoper werd op 104,81 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0523. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0517 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0552 op de borden. Bedrijfsnieuws Berkshire Hathaway behaalde in het eerste kwartaal van 2022 minder winst dan in dezelfde periode een jaar eerder, omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel van de bekendste belegger ter wereld. Slotstanden De S&P 500 index daalde vrijdag 3,6 procent op 4.131,93 punten, de Dow Jones index verloor 2,8 procent op 32.977,21 punten en de Nasdaq leverde 4,2 procent in op 12.334,64 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.