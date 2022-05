Europese beurzen in ban van flash crash

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, na een flash crash.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde bijna een procent tot 446,14 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 14.003,24 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 6.447,07 punten. De beurs in Londen blijft vandaag gesloten, net als de Chinese aandelenmarkten.

De Europese beurzen openden maandag al met verlies, maar iets voor tien uur kwamen de koersen nog veel verder onder druk te staan.

Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam had de 'flash crash' te maken met enkele verkeerde berekeningen bij de totstandkoming van futures, vooral op diverse beurzen in het noorden van Europa. Zo daalde de Zweedse hoofdgraadmeter OMX kortstondig met liefst 7 procent, voordat de index herstelde tot een verlies van iets meer dan 2 procent.

Volgens persbureau Reuters heeft Euronext in Oslo gereageerd dat het geen aanleiding vond voor de snelle daling van de koersen. Euronext zegt een "routineonderzoek" te starten naar de forse terugval.

De beurzen liggen er al een tijdje slecht bij. Voornamelijk de stijgende rentes en hoge inflatie zetten de waarderingen onder druk, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Vanwege inflatieperikelen en supply chain problemen zijn veel bedrijven ook nog eens voorzichtig in hun outlook", aldus Blekemolen.

Vanochtend liet Vestas weten flink te worden getroffen door de oorlog in Oekraïne.

Volgens Blekemolen wordt het een spannende week, met onder meer het rentebesluit van de Federal Reserve dat op de agenda staat. De Amerikaanse centrale bank zal vermoedelijk de beleidsrente met 0,5 procentpunt verhogen. "Met kwartaalcijfers van onder andere Pfizer, Starbucks, eBay, Airbnb en Uber wordt het allesbehalve een rustige beursweek", zo waarschuwde Blekemolen.

Op macro-economisch vlak bleek dat de industrie van de eurozone in april wederom is gegroeid, al vertraagde de groei wel. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 56,5 in maart naar 55,5 in april, het laagste niveau in 15 maanden. In Duitsland, Spanje en Italië groeide de industrie minder hard, terwijl in Nederland en Frankrijk de groei juist aantrok.

In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global dat het tekort aan componenten verergerde door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Verder drukten de gestegen prijzen en de toegenomen onzekerheid over de economische verwachtingen op de vraag.

Het muntpaar euro/dollar daalde verder tot 1,0525. De olieprijzen daalden met meer dan drie procent.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Vestas ging vanochtend met bijna 6 procent onderuit. De Deense fabrikant van windturbines verlaagde de outlook voor de omzet en de marge dit jaar na enkele forse afschrijvingen op de activiteiten in Rusland en Oekraïne. Vestas boekte in het afgelopen kwartaal 565 miljoen euro aan eenmalige kosten, naast 195 miljoen euro aan afschrijvingen voor extra reparatie- en onderhoudskosten voor offshore windturbines.

Adler Real Estate daalde zelfs met 15 procent, nadat accountantskantoor KPMG belangrijke verdenkingen rond mogelijke fraude niet kon wegnemen, vanwege gebrek aan informatie. Adler zou onder meer de waarde van zijn vastgoed kunstmatig hebben opgepompt.

In Amsterdam stond Signify met 6,0 procent onder druk. In Parijs daalde STMicroelectronics net geen 3 procent en Mercedes verloor in de DAX40 6,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de afstraling op vrijdagavond.

De S&P 500 index daalde vrijdag 3,6 procent op 4.131,93 punten, de Dow Jones index verloor 2,8 procent op 32.977,21 punten en de Nasdaq leverde 4,2 procent in op 12.334,64 punten.