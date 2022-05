Beursupdate: koersen incasseren flinke tik Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen openden maandag al met verlies, maar iets voor tien uur kwamen de koersen nog veel verder onder druk te staan. Zo daalde de AEX van iets onder de 700 punten naar 681 punten. De Bel20 index daalde van 4.081 punten naar 3.891 punten. Navraag door ABM Financial News onder beurskenners leverde vooralsnog geen verklaring voor de crash op. Bron: ABM Financial News

