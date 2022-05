Nederlandse industrie groeit harder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in april harder gegroeid. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit en Nevi. De inkoopmanagersindex die de activiteit in de industrie meet, steeg van 58,4 in maart naar 59,9 in april. Vooral de toename van het aantal nieuwe orders droeg bij aan het groeicijfer, aldus Nevi. Hoewel de productie in grotere mate toenam, bleef deze onder het gemiddelde van 2021. De groei van zowel de binnen- als buitenlandse nieuwe orders herstelde zich in april, na het laagste cijfer in zeventien maanden in maart. Tekorten en vertragingen leidden volgens Nevi opnieuw tot langere levertijden en de groei van de achterstanden was het grootst in vijf maanden. De voorraad gereed product liet de sterkste stijging zien sinds juli 2019. De inkoopprijzen bleven stijgen en de verkoopprijsinflatie bereikte een nieuw record. "De industrie bevindt zich in een moeilijke situatie", stelt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een toelichting op de cijfers. "De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot tekorten aan grondstoffen zoals staal, wat leidt tot snel stijgende materiaalkosten. Hoewel de groei van nieuwe orders na de teruggang van vorige maand wat opgekrabbeld is, zijn ondernemers nog steeds beduidend minder optimistisch dan voor de Russische invasie", aldus Swart. "Ondanks de hoge inkoopprijzen zijn inkoopmanagers nog meer gaan inkopen, vooruitlopend op verdere ontregeling van toeleveringsketens." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

