Nieuwe CEO voor Orpea Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orpea heeft Laurent Guillot als nieuwe CEO benoemd. Dit maakte de in opspraak geraakte Franse uitbater van rusthuizen maandagochtend bekend. Guillot zal op 1 juli aantreden. Orpea kwam onlangs in de problemen na publicatie van het boek ‘Les fossoyeurs’ van journalist Victor Castanet. Daarin werden wantoestanden in de huizen van Orpea blootgelegd. Het aandeel kelderde daarna op de beurs van Parijs en noteert inmiddels op 34,08 euro, tegenover bijna 90 euro in januari. Orpea heeft volgens vertrekkend CEO Philippe Charrier zijn uiterste best gedaan om transparantie te verschaffen. Ook werden zo snel als mogelijk was maatregelen getroffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.