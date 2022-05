AEX start mei naar verwachting in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start, nadat Wall Street vrijdagavond fors terrein prijs gaf met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 3,6 procent. De Chinese beurzen blijven vandaag gesloten, net als Londen, hetgeen tot minder liquiditeit en daardoor meer volatiliteit kan leiden. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,5 procent. Afgelopen week verloor de AEX al krap een procent met een slotstand van 719,98 punten. De focus lag afgelopen week vooral op de kwartaalcijfers van de naar beurswaarde gemeten duurste beursgenoteerde ondernemingen. Onder meer Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon waren aan zet. Microsoft bleek goede zaken te hebben gedaan, maar Amazon stelde met het eerste verlies in zeven jaar juist flink teleur. Ook cijfers van Alphabet kregen een terughoudend onthaal. Apple overtrof de verwachtingen voor het eerste kwartaal flink, maar de outlook deed beleggers schrikken. Verstoringen in de aanvoerketen door de lockdowns in China kunnen leiden tot een negatieve impact van 4 tot 8 miljard dollar in het lopende kwartaal. "Op dit moment heeft zowat 50 procent van de S&P500 aandelen zijn resultaten wereldkundig gemaakt en 76 procent van die bedrijven kon cijfers boven de verwachtingen laten optekenen. Maar zo voelt het niet echt aan. Het waren juist een aantal van de hoogvliegers die het minder goed deden", aldus Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis. De Amerikaanse techgiganten zijn vooral de afgelopen coronajaren de sterkhouders van de hoofdindices geweest, en hun terugval leidt tot nervositeit en een hoge volatiliteit op Wall Street. De Dow, S&P en Nasdaq verloren in april op maandbasis 5 tot 13 procent aan terrein. De S&P presteerde de eerste vier maanden van een jaar niet meer zo slecht sinds de jaren 40 en is weer in een correctie beland. De Nasdaq beleefde de slechtste maand sinds de crash van 2008. Beleggers staan op meerdere fronten onder druk, waaronder de verwachting dat de Federal Reserve dit jaar de rente nog vele malen zal verhogen, vanwege de historisch hoge inflatie. Dit zal de kosten van lenen verhogen en de economische vraag verder kunnen drukken, terwijl de economie mogelijk al aan het krimpen is. Daarnaast drukt de oorlog in Oekraïne en de impact ervan op de grondstoffenmarkt, evenals de hernieuwde coronalockdowns in China, op het sentiment. Een belangrijke cijfer voor de Fed, dat woensdag met een nieuw rentebesluit komt, was afgelopen week de PCE-kerninflatie. Die zwakte in maart licht af, van 5,3 tot 5,2 procent. De index inclusief voedsel en energie, steeg daarentegen van 6,3 naar 6,6 procent. Volgens ING verwacht de markt dat de Fed een verhoging van haar belangrijkste rente met 50 basispunten zal aankondigen, gezien de agressieve uitlatingen van verschillende centrale bankiers in de afgelopen weken. In Azië, waar de beurzen van onder meer Shanghai, Hongkong en Taiwan vandaag en morgen gesloten blijven vanwege feestdagen, noteren de beurzen vanochtend verdeeld. Japan wint enkele tienden van een procent, terwijl Sydney ruim 1 procent daalt. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast 1 procent lager op 103,68 dollar per vat. De euro/dollar noteert vanochtend op 1,0520. Afgelopen week was een sterke week voor de dollar, waarbij de euro zelfs even onder de 1,05 dook. Gezien de huidige marktontwikkelingen op vooral het rentevlak, waar de Fed verkrapt en de ECB zijn kruit droog houdt, sluit valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst een verdere daling van de euro niet uit. Bedrijfsnieuws Lavide sloot 2021 af met een bescheiden negatief resultaat. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde vrijdag 3,6 procent op 4.131,93 punten, de Dow Jones index verloor 2,8 procent op 32.977,21 punten en de Nasdaq leverde 4,2 procent in op 12.334,64 punten. Bron: ABM Financial News

