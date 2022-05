Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet, na de verliezen vrijdagavond op Wall Street en aanhoudende zorgen over de Chinese economie.

IG voorziet een openingsverlies van 141 punten voor de Duitse DAX en een min van 69 punten voor de Franse CAC 40. De Londense beurs is gesloten vanwege een bank holiday.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. Na de opwaartse beweging van de Amerikaanse markten donderdag en Aziatische aandelen vrijdagochtend, konden de Europese beurzen niet achterblijven, zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op maandbasis was het plaatje op de Europese beurzen minder rooskleurig. In april verloor de Stoxx 600 index bijna 2 procent en de Duitse DAX zelfs ruim 2 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in april iets harder is gestegen. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis 7,4 procent. De kerninflatie bedroeg 3,5 procent.

De economie in de eurozone is op kwartaal- en jaarbasis gegroeid met respectievelijk 0,2 procent en 5,0 procent. De Duitse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gegroeid met 0,2 procent en wist daardoor een technische recessie te vermijden. Carsten Brzeski van ING waarschuwt echter voor teveel optimisme.

"Een magere groei is natuurlijk beter dan geen groei, maar het feit dat de krimp in het vierde kwartaal van 2021 niet eens werd gecompenseerd en de toch nogal sombere vooruitzichten pleitten duidelijk voor voorzichtigheid", aldus de econoom.

De Franse economie is het afgelopen kwartaal gestagneerd. Het Franse bureau voor de statistiek meldde tevens dat de consumentenprijzen in Frankrijk op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,4 procent en 4,8 procent.

Bedrijfsnieuws

BASF heeft de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal bevestigd, en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde bijna een procent.

Verlichtingsbedrijf Signify steeg in Amsterdam bijna 4 procent. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen.

Remy Cointreau bevestigde vrijdag zijn winstverwachting voor het gebroken boekjaar 2022 en zei vertrouwen te hebben in een sterke start van het nieuwe jaar, aangezien de omzet het afgelopen kwartaal minder hard daalde dan verwacht. Het aandeel won bijna 2 procent.

IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien stijgen, zoals ook was verwacht. De distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten sloot toch een procent lager.

In Frankfurt deed Delivery Hero opnieuw goede zaken, met een plus van bijna 7 procent en steeg HelloFresh zo'n 6 procent. Vonovia was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van bijna 4 procent en Henkel daalde zo'n 3 procent.

In Parijs ging Renault aan kop in de CAC 40, met een plus van bijna 3 procent. Safran verloor ruim 2 procent.

Euro STOXX 50 3.798,88 (+0,6%)

STOXX Europe 600 450,39 (+0,7%)

DAX 14.097,88 (+0,8%)

CAC 40 6.533,77 (+0,4%)

FTSE 100 7.544,55 (+0,5%)

SMI 12.128,76 (+0,5%)

AEX 717,26 (-1,6%)

BEL 20 4.106,37 (+0,3%)

FTSE MIB 24.252,16 (+0,8%)

IBEX 35 8.584,20 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een groene opening.

Wall Street is vrijdag fors lager geëindigd. Veel aandacht ging uit naar de kwartaalcijfers van Amazon en Apple. Voor het eerst in zeven jaar boekte Amazon verlies in het afgelopen kwartaal. Apple kwam met solide kwartaalcijfers maar waarschuwde voor de verstoringen in een aanvoerketen, die voor een negatieve impact van 4 tot 8 miljard dollar kunnen zorgen in het huidige kwartaal.

"Op dit moment heeft zowat 50 procent van de S&P500 aandelen zijn resultaten wereldkundig gemaakt en 76 procent van die bedrijven konden cijfers boven de verwachtingen laten optekenen. Maar zo voelt het niet echt aan. Het waren juist een aantal van de hoogvliegers die het minder goed deden", aldus Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis.

De Dow, S&P en Nasdaq verloren op maandbasis 5 tot 13 procent aan terrein. De S&P begon de eerste vier maanden van een jaar niet zo slecht sinds de jaren 40 en is weer in een correctie beland. De Nasdaq beleefde de slechtste maand sinds de crash van 2008.

Beleggers staan op meerdere fronten onder druk, waaronder de verwachting dat de Federal Reserve dit jaar de rente nog vele malen zal verhogen, vanwege de historisch hoge inflatie. Dit zou de kosten van lenen verhogen en de economische vraag verder kunnen drukken, terwijl de economie mogelijk al aan het krimpen is. Daarnaast drukken de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de impact ervan op de grondstoffenmarkt, evenals de hernieuwde coronalockdowns in China, op het sentiment.

"Dit soort perioden van volatiliteit vinden meestal plaats voor een grote richtinggevende beweging. Markten worden geteisterd door oorlogen, inflatie, vertragingen, oververhitte economieën, verstoringen van de toeleveringsketen, energietekorten en monetair beleid", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

Een belangrijke cijfer voor de Federal Reserve, dat later deze week zijn rentebesluit vrijgeeft, was vrijdag de PCE-kerninflatie. Die zwakte in maart licht af, van 5,3 tot 5,2 procent. De PCE-inflatie, inclusief voedsel en energie, steeg van 6,3 naar 6,6 procent.

Verder stegen de inkomens van Amerikanen op maandbasis iets minder hard maar wel iets meer dan verwacht, met een plus van 0,5 procent. De bestedingen stegen met 1,1 procent, wat boven verwachting was.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 59,4 eind maart naar 65,2 eind april en daarmee licht onder het voorlopige cijfer dat eerder deze maand verscheen.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in april tot slot vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 62,9 in maart tot 56,4 in april.

WTI-olie kostte vrijdag zo'n 105 dollar. Op maandbasis betekende dat een stijging van 5 procent.

Bedrijfsnieuws

Beleggers konden vrijdag reageren op de kwartaalcijfers van Intel, Amazon en Apple die donderdag nabeurs verschenen. Intel en Amazon stelden teleur, terwijl Apple de verwachtingen ruimschoots wist te overtreffen. De iPhone-maker kwam echter met een waarschuwing voor het lopende kwartaal, waardoor het aandeel vrijdag alsnog 3,5 procent daalde.

Intel verloor zo'n 7 procent, nadat afgelopen kwartaal met name de PC-verkopen onder druk stonden. Amazon schreef in het eerste kwartaal voor het eerst in zeven jaar rode cijfers en kwam met een terughoudende outlook. Het aandeel daalde 14 procent.

Gilead sloot ruim 3,5 procent lager na gemengde resultaten en een verlaging van de winstverwachting.

Het was vrijdag ook een drukke dag met kwartaalcijfers. Honeywell verhoogde de outlook. Het aandeel steeg 2 procent.

Exxon Mobil presteerde afgelopen kwartaal onder de verwachting, terwijl de resultaten van sectorgenoot Chevron gemengd waren. Exxon daalde ruim 2 procent en Chevron zo'n 3 procent.

Colgate-Palmolive behaalde in het eerste kwartaal een lagere winst. Het aandeel verloor 5 procent.

Elon Musk verkocht voor 8,5 miljard dollar aan aandelen Tesla in de dagen nadat bekend werd dat hij Twitter overneemt voor 44 miljard dollar. Dit bleek donderdag en vrijdag uit documenten ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder. Tussen dinsdag en donderdag verkocht de Tesla-CEO ruim 9,6 miljoen aandelen van zijn bedrijf, tegen gemiddelde koersen van 820 tot 1000 dollar. Het aandeel Tesla eindigde vrijdag bijna een procent lager.



S&P 500 index 4.131,93 (-3,6%)

Dow Jones index 32.977,21 (-2,8%)

Nasdaq Composite 12.334,64 (-4,2%)

AZIE

De Japanse beurs noteert maandag een klein verlies, terwijl de Chinese beurzen gesloten zijn.

Nikkei 225 26.824,36 (-0,1%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng Gesloten

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0517. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0552.

USD/JPY Yen 130,36

EUR/USD Euro 1,0517

EUR/JPY Yen 137,10

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:00 Londense beurs gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - April (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - April (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - April (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - April (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 NXP Semiconductors - Cijfers eerste kwartaal (NL)