Weer een drukke week voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Net als vorige week zal de komende week worden gekenmerkt door bedrijfsresultaten, maar de focus zal vooral liggen op de Federal Reserve, die met een nieuw rentebesluit naar buiten komt.



Terwijl de beleggers maandag en woensdag de definitieve inkoopmanagersindices voor april zullen ontvangen, zal de aandacht vooral uitgaan naar de centrale banken. De Bank of Australia neemt dinsdag een rentebesluit, de Federal Reserve woensdag en de Bank of England donderdag.



Volgens ING verwacht de markt dat de Fed een verhoging van haar belangrijkste rente met 50 basispunten zal aankondigen, gezien de agressieve uitlatingen van verschillende centrale bankiers in de afgelopen weken.



De reden is de inflatie, die hoog blijft, terwijl de arbeidsmarkt gezond is, aldus ING. Daarover zullen we deze week ook meer informatie krijgen, met het ADP-rapport woensdag en het officiële banenrapport vrijdag. Volgens ING hebben Amerikaanse bedrijven moeite om gekwalificeerde werknemers te vinden, wat de banengroei afremt.



Hoewel sommigen denken dat de verrassende krimp van het Amerikaanse bbp in het eerste kwartaal de Fed tot voorzichtigheid zou kunnen aanzetten, denkt ING dat monetaire verkrapping parallel met de renteverhoging zal worden aangekondigd. ING verwacht echter niet dat de rente tijdens de bijeenkomsten in juni en juli sneller zal worden verhoogd dan 50 basispunten.



De Bank of England van haar kant heeft de rente al drie keer verhoogd en een vierde verhoging op donderdag lijkt zo goed als zeker, aldus ING. Toch denkt de bank dat het onwaarschijnlijk is dat de centrale bank haar belangrijkste rente met 50 basispunten zal verhogen, ondanks het feit dat er over agressieve maatregelen wordt gesproken.



De Chinese beurzen blijven op maandag en dinsdag gesloten, terwijl de Londense beurs de deuren op maandag dicht houdt.



De olieprijs komt mogelijk in beweging door de bijeenkomst van OPEC+ die voor donderdag gepland staat. Afgelopen week steeg de olieprijs zo'n 3 procent.



Bedrijfsagenda



Het cijferseizoen gaat komende week volop verder. Maandag vindt de jaarvergadering van IMCD plaats. Dinsdag openen DSM, Kendrion en Universal Music Group de boeken en noteren Besi en Flow Traders ex-dividend.



Woensdag verschijnen resultaten van Arcadis, Wolters Kluwer, AMG en Vastned. IMCD noteert ex-dividend en Ctac en Just Eat Takeaway houden hun jaarvergaderingen.



Donderdag is de drukste dag qua bedrijfscijfers, met ArcelorMittal, BAM, ForFarmers, Air France-KLM, Shell en Galapagos op de agenda. AMG houdt zijn jaarvergadering. Vrijdag opent ING de boeken.



In het buitenland presteren een reeks bedrijven in de loop van de week resultaten, waaronder BNP Paribas, Pfizer en Starbucks op dinsdag, Siemens, Moderna, eBay en Uber op woensdag en Airbus, BMW, Zalando en GoPro op donderdag.

Bron: ABM Financial News