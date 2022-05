Valuta: mogelijk verdere daling euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het was een sterke week voor de dollar, waarbij de euro zelfs even onder de 1,05 dook. Gezien de huidige marktontwikkelingen sluit valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst een verdere daling van de Europese munt niet uit.



De markt kijkt daarbij naar "de ultieme test rond 1,0341. Tot die tijd verwacht ik een trading range van 1,0450 tot 1,0650 voor de komende week", aldus Derks.



De rentebesluiten van de Federal Reserve en Bank of England, met verwachte renteverhogingen van respectievelijk 50 en 25 basispunten, zijn geheel ingeprijsd door de markten, aldus de valutaspecialist.



Derks schetst verder een aantal factoren die de euro mogelijk wat lucht zouden kunnen geven. Bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, die haar toon en strategie aanpast.



"Daar lijken sporen van te zien maar de ECB kennende gaan zij niet over een nacht ijs. Maar de druk vanuit de markt en ook intern neemt toe."



Ook vredesonderhandelingen in Oekraïne kunnen de druk van de ketel halen voor de koers van de euro, volgens de valutaspecialist van iBanFrst, omdat dit "de donkere wolken boven de Europese economie snel zou doen opklaren."



De kans daarop is echter niet zo groot gezien de retoriek van de afgelopen week.



Interventies van de Bank of Japan zouden de euro ook kunnen helpen met een kortstondige opleving van de koers. "Immers als de BoJ wat zou doen, koopt zij Japanse yen en verkoopt zij Amerikaanse dollar. Daar kan de euro/dollar verhouding dan van mee profiteren", aldus Derks, die ook nog de technische steun rond 1,0341 noemt als punt waarop de euro weer wat zou gaan kunnen stijgen. Bron: ABM Financial News

