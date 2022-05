Video: sombere beursexperts zien kansen in ASML en Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn voor mei opnieuw somber gestemd, maar zien wel kansen in ASML en Shell. Dit blijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. Voor komende maand rekent ruim 39 procent van de experts op een koersdaling voor de AEX, waar 28 procent de Amsterdamse hoofdgraadmeter ziet stijgen. "De problemen stapelen zich op voor de financiële markten. Inflatie en dus centrale banken die de rente gaan verhogen. Afnemende economische vooruitzichten en Chinese lockdowns", vatte de analist de stemming onder de experts samen. En voor de komende zes maanden is de stemming zelfs nog slechter. Slechts 20 procent van de experts denkt aan een stijging, terwijl 39 procent een daling verwacht. Top & flop In mei is volgens de experts ASML een goede belegging, op de voet gevolgd door Shell en Prosus. Wegblijven moeten beleggers volgens de experts bij Adyen, Just Eat Takeaway en vooral Philips. "De experts denken dat de issues nog wel even door blijven zeuren", zegt Van Zeijl over de keuze voor Philips. Bij de laatste kwartaalcijfers werd duidelijk dat Philips nog eens 215 miljoen euro opzij zet voor de problemen met diens beademingsapparaten. Klik hier voor: sombere beursexperts zien kansen in ASML Bron: ABM Financial News

