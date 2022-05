Minder winst Berkshire Hathaway

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder omdat het bedrijf van Warren Buffett minder rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het concern.



In de periode daalde de nettowinst van 11,7 miljard tot 5,5 miljard dollar, of 3.702 dollar per Class A aandeel. Het operationele resultaat verbeterde licht, van 7,02 naar 7,04 miljard dollar.



Bij de tak die verzekeringen onderschrijft daalde de operationele winst, terwijl bij het spoorweg- en nutsbedrijf waarin Berkshire een belang heeft, sprake was van groei.



De zorgen over inflatie, een krapper monetair beleid en economische groeivertraging hebben ervoor gezorgd dat de S&P 500 de slechtste jaarstart beleeft in decennia. Berkshire's grootste investering, Apple, verloor in 2022 tot nog toe 13 procent van zijn waarde.



Aan het eind van het eerste kwartaal had Berkshire bijna 103 miljard dollar in kas. Dat was eind 2021 zo'n 144 miljard dollar.



Zaterdag vond ook voor het eerst in jaren weer een fysieke jaarvergadering van Berkshire plaats in Omaha in Nebraska. Buffett meldde daar onder meer dat Berkshire het belang in computerspellenmaker Activision Blizzard heeft uitgebreid naar 9,5 procent, nadat de overname door Microsoft werd aangekondigd begin dit jaar.

Bron: ABM Financial News