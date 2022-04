EU wil Russische olie tegen eind 2022 uitfaseren - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie wil een importban op Russische olie voorstellen die eind dit jaar van kracht moet zijn. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van ingewijden. Daarnaast wil de EU meer Russische banken en banken uit Belarus afsluiten van het SWIFT-systeem, inclusief Sberbank, volgens de bronnen. Een besluit over de nieuwe sancties volgt mogelijk al komende week. De maatregelen moeten nog formeel worden voorgesteld en zijn aan verandering onderhevig, aldus Bloomberg. Nieuwe sancties moeten door alle 27 lidstaten worden goedgekeurd. Hongarije was tot nu toe tegen sancties gericht op Russische olie. Duitsland lijkt zijn bezwaren los te laten, werd afgelopen week duidelijk. Bron: ABM Financial News

