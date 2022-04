China voelt pijn corona-uitbraak

(ABM FN-Dow Jones) De industrie en dienstensector in China zijn in april gekrompen als gevolg van de hevige corona-uitbraak, die leidt tot strenge lockdownmaatregelen in onder meer Sjanghai. Dit bleek zaterdag uit de officiële inkoopmanagersindexen van het nationale statistiekbureau in China.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 49,5 in maart tot 47,4 in april en daarmee het laagste niveau sinds China voor het eerst op slot ging in februari 2020 vanwege het coronavirus. Economen rekenden vooraf op een indexniveau van 48,0.

De productie-index daalde tot 44,4, omdat fabrieken de productie moesten afschalen of stilleggen vanwege het oplaaiende virus.

De activiteit in de dienstensector kelderde van 48,8 in maart tot 41,9 in april. Dit was het laagste niveau sinds een dieptepunt van 29,6 in februari 2020.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector zoals gemeten door Caixin toonde in april ook een verdere krimp. De index daalde van 48,1 in maart tot 46,0 deze maand.

Een indexniveau onder de 50 betekent krimp.