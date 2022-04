Lastige aprilmaand AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald en sloot daarmee een lastige aprilmaand negatief af. Bij een slot op 710,98 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis bijna een procent. Vorige week eindigde de index op 717,26 punten. Op maandbasis verloor de index ruim 2 procent terrein.



Kijkend naar het technisch beeld voor de AEX is er toenemende verkoopdruk, gezien de lagere toppen die de index laat zien, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.



Enkel en alleen bij een doorbraak boven de 743 punten klaart de lucht op. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden, aldus de marktkenner.



De focus lag afgelopen week vooral op de kwartaalcijfers van techreuzen, zeker nadat Netflix vorige week flink tegenviel met de resultaten en outlook. Onder meer Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft en Apple openden deze week de boeken.



Met name de resultaten van Meta werden beloond, het aandeel steeg deze week dan ook meer dan 10 procent. Ook Microsoft deed goede zaken, maar Intel en Amazon stelden behoorlijk teleur. Amazon leed in het eerste kwartaal zelfs voor het eerst in zeven jaar verlies. Apple kwam met sterke kwartaalcijfers maar waarschuwde ook dat de huidige verstoringen in de aanvoerketen door de lockdowns in China kunnen leiden tot een negatieve impact van 4 tot 8 miljard dollar in het huidige kwartaal.



De resultaten van Twitter waren ondergeschikt aan de officiële bekendmaking van de overname van het social mediabedrijf door Elon Musk. De CEO van Tesla betaalt in totaal zo'n 44 miljard dollar voor Twitter. Het bod moet nog goedgekeurd worden door toezichthouders en aandeelhouders van Twitter. Na het afronden van de deal wordt Twitter een privaat bedrijf.



Volgens marktkenners zijn er nog veel vragen over de plannen van Musk met het social media platform.



"Op dit moment heeft zowat 50 procent van de S&P500 aandelen zijn resultaten wereldkundig gemaakt en 76 procent van die bedrijven konden cijfers boven de verwachtingen laten optekenen. Maar zo voelt het niet echt aan omdat een aantal van de hoogvliegers het minder goed deden", merkte strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis op.



De zogenaamde FAANGS lieten volgens de strateeg de afgelopen dagen zeer wisselvallige resultaten zien. "En daarbij kan je de vraag stellen of het letterwoord nog wel van toepassing is. Wat er ook van mogen zijn, de volatiliteit zal blijven aanhouden", aldus Gijsels.



Amerikaanse economie krimpt in eerste kwartaal



Hoewel het resultatenseizoen tot dusver vrij solide is geweest, merkt analist Naeem Aslam van AvaTrade op dat beleggers teleurgesteld zijn in de vooruitzichten, die de afgelopen maanden naar beneden zijn bijgesteld vanwege de vrees voor een economische vertraging. "Stagflatie is een echte angst geworden voor investeerders", meent Aslam.



Uit groeicijfers bleek deze week dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 1,4 procent is gekrompen, na een groei van 6,9 procent in het vierde kwartaal. Voor het eerste kwartaal was een groei van 1,0 procent voorspeld. De krimp is vooral te wijten aan een record handelstekort.



"Kortom, de Fed staat met een enorme bazooka en ze willen de rente agressief verhogen, maar de economische gegevens vertellen ons een ander verhaal", aldus Aslam. De Federal Reserve komt volgende week met het rentebesluit, waarbij de belangrijkste rente vermoedelijk met 50 basispunten wordt verhoogd.



Verder bleek de inflatie in Duitsland in april harder gestegen dan verwacht, naar 7,4 procent op jaarbasis. De verwachting lag op 7,2 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees op dat een afzwakking nog niet in zicht is en de inflatie in de komende maanden vermoedelijk zelfs verder zal stijgen. Daardoor neemt de druk op de Europese Centrale Bank toe om in te grijpen, aldus Brzeski.



Ook in de eurozone liep de inflatie in april nog verder op, terwijl in de VS sprake lijkt van een stabilisatie op een hoog niveau. De voor de Fed belangrijke PCE-kerninflatie zwakte in maart juist licht af.



Investment manager Simon Wiersma van ING wees ook op de angst voor een verdere groeivertraging in China door meer lockdowns om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit had aan het begin van de week impact op de olieprijs. Zorgen over een aanbodtekort staken richting het eind van de week weer de kop op, zodat de WTI-olieprijs deze week toch zo'n 4,5 procent steeg. In heel de maand april steeg de olieprijs zo'n 7 procent. Volgende week staat een bijeenkomst van de OPEC gepland.



Euro richting pariteit



Het muntpaar euro/dollar koerste vrijdag rond een niveau van 1,0545 en daarmee op weekbasis 2,5 procent lager. Op maandbasis heeft de euro 4,5 procent aan waarde verloren ten opzichte van de greenback.



De zorgen omtrent de Europese energiebevoorrading zorgen voor een beweeglijke euro, aldus Kevin Verstraete van Lynx. "De euro lijkt goed op weg te zijn om in niet afzienbare tijd pariteit te bereiken tegenover de Amerikaanse dollar."



Stijgers en dalers



Philips was de gebeten hond in de AEX na vrijgave van cijfers en daalde liefst 11 procent. Zakenbank Jefferies sprak van tegenwind bij Philips, hoewel de omzet iets hoger uitviel dan verwacht. Het was vooral de aankondiging van een extra terugroepactie van beademingsapparaten in met name de VS die volgens de zakenbank pijn deed. Na het verschijnen van de cijfers kreeg Philips een aantal koersdoelverlagingen.



Besi verloor zelfs 14,5 procent na het openen van de boeken, waarbij onder meer de nieuwe orders tegenvielen. "We wisten dat er uiteindelijk een vertraging zou optreden, maar gezien de grote vraag naar halfgeleiders en aanhoudende kracht in mobiel hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren", zei analist Marc Hesselink van ING.



Just Eat Takeaway steeg deze week bijna 5 procent. Cat Rock Capital heeft een open brief aan Just Eat Takeaway geschreven en gaf aan tegen een aantal agendapunten te stemmen op de jaarvergadering van de maaltijdbezorger, die op 4 mei zal plaatsvinden.



Prosus ging aan kop in de AEX met een plus op weekbasis van 6,5 procent, terwijl Unilever werd beloond na beter dan verwachte omzetcijfers, met een weekwinst van ruim 5 procent.



Randstad verloor deze week ruim 3,5 procent na cijfers. De uitzender overtrof de verwachtingen in het eerste kwartaal en KBC Securities zag aanleiding het advies te verhogen van Accumuleren naar Kopen bij handhaving van het koersdoel van 71,00 euro. Degroof Petercam verlaagde juist het koersdoel van 66,00 naar 60,00 euro. De outlook bevat volgens Degroof onzekerheden, waardoor de bank dit geen geschikt moment vindt om positiever over het aandeel te worden.



Unibail-Rodamco-Westfield leverde op weekbasis zo'n 3 procent in na cijfers. Volgens Berenberg ziet het vastgoedfonds een stabilisering van de activiteiten. Wel wees analist Kai Klose op een stijging van de leegstand.



Signify won na cijfers op weekbasis ruim 1,5 procent. ING sprak van een sterk eerste kwartaal voor de verlichtingsspecialist.



IMCD steeg licht op weekbasis. JPMorgan bleek erg te spreken over de "zeer sterke" autonome groei van IMCD in het eerste kwartaal.



De cijfers van KPN wisten niet te overtuigen. Het aandeel steeg fractioneel op weekbasis. De volumes oogden volgens Jefferies solide, terwijl de EBITDA circa een procent hoger uitviel dan verwacht.



In de AMX won koploper Corbion ruim 11 procent, na geruststellende kwartaalcijfers. Hekkensluiter CTP leverde op weekbasis zo'n 8 procent in.



Intertrust dook afgelopen kwartaal in de rode cijfers. Het trustkantoor daalde licht op weekbasis.



TKH verloor op weekbasis zo'n 5 procent na het openen van de boeken. Analisten spraken van een sterke kwartaalupdate.



Koploper bij de Smallcaps was TomTom, dat bijna 7 procent won. Wereldhave verloor 13 procent en Fastned zo'n 11 procent.



Ordina daalde licht op weekbasis na het vrijgeven van toch wel sterke resultaten.



Heijmans verloor bijna 9 procent na cijfers. Brunel kende een sterke jaarstart bleek uit een update maar het aandeel verloor deze week toch een procent terrein.



Centenfonds Veon won bijna 7 procent na kwartaalcijfers, terwijl Core Laboratories juist 8 procent verloor na bekendmaking van de resultaten. De dienstverlener aan de olie- en gassector dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. GeoJunxion verloor 14 procent, nadat bleek dat de kaartenspecialist eveneens verlies boekte.

