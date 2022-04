Olieprijs stijgt in april Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 104,69 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de olieprijs echter 3 procent en op maandbasis ruim 5 procent. De energie-gerelateerde spanningen door de Russische invasie van Oekraïne nemen toe, nu Moskou de gaskraan naar Polen en Bulgarije heeft dichtgedraaid omdat ze hun gasleveringen niet in roebels willen betalen. Analist Carsten Fritsch van Commerzbank wees op de grotere kans op een olie-embargo tegen Rusland van de EU nu Duitsland zich niet langer tegen een dergelijke maatregel verzet. Ondertussen stijgen de dieselprijzen door een krap aanbod van distillaten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, aldus Fritsch. Het Amerikaanse energieministerie meldde deze week dat de voorraden stookolie met 1,4 miljoen vaten zijn gedaald. Die afname was veel groter dan de daling op weekbasis van 100.000 vaten die was voorspeld. "Bovendien is de grootste Russische olieproducent van plan om in de toekomst roebelbetalingen te eisen voor dieselzendingen, waardoor een leveringsstop waarschijnlijk is, zelfs als olieproducten niet onder een EU-embargo vallen", zei Fritsch. Volgende richtpunt voor de oliemarkten is de OPEC-bijeenkomst die volgende week op de agenda staat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.